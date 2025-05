Milatović: Ubrzati proces zatvaranja pregovaračkih poglavlja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora iskoristiti povoljan trenutak kako bi ispunila sve obaveze i postala prva naredna članica Evropske unije (EU) do 2028. godine, kazao je predsjednik države Jakov Milatović, navodeći da je ključno da se proces zatvaranja pregovaračkih poglavlja dodatno ubrza.

On je to rekao u razgovoru sa predsjedavajućim Parlamentarnog odbora EU i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) Tomasom Vajsom o aktuelnom momentu u pregovorima.

Milatović je na mreži X naveo da je na sastanku istakao da Crna Gora, kao najnapredniji kandidat za članstvo, mora iskoristiti povoljan trenutak kako bi ispunila sve obaveze i postala prva naredna članica EU do 2028. godine.

„Zato je ključno da se proces zatvaranja pregovaračkih poglavlja dodatno ubrza, kroz suštinski nastavak reformi i dalji fokus na evropskoj agendi svih političkih aktera u našoj državi“, poručio je Milatović.

