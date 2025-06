Milatović: U rješavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom ne zaboraviti interes svojih građana

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, u rješavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom, ili bilo kojom drugom zemljom, ne treba da zaboravi ni interes svojih građana i posvećenost temeljnim reformama, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je kazao da evropska budućnost Crne Gore ne smije biti talac zaborava prema crnogorskim žrtvama i političke selektivnosti.

„Želja većinske Crne Gore jeste da postanemo odgovorna i evropska država“, naveo je Milatović.

On je dodao da građani očekuju posvećenost reformama koje vode zatvaranju pregovaračkih poglavlja i ostvarenju jasnog cilja – članstva u Evropskoj uniji (EU) do 2028. godine.

Prema riječima Milatovića, iako kao država „prihvatamo odgovornost za zatočenike iz Morinja, želimo da podsjetimo da je za njih jedino odgovoran tadašnji režim, koji se danas pravi nevin“.

„Takođe, ne bismo voljeli da je u kontekstu pregovora koji se vode o izvansudskim naknadama za zatočenike logora Morinj – zapravo riječ o kompenzaciji za usvajanje Rezolucije o Jasenovcu“, dodao je Milatović.

On je naveo da, kada bi Crna Gora istinski vratila fokus na EU integracije i reforme, onda bi pokazala istu odgovornost i prema svojim građanima koji su prošli kroz patnje i nepravdu – poput zatočenika iz logora Lora i njihovih porodica.

„Zato je vaẓ̌no da Crna Gora, u rješavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom, ili bilo kojom drugom zemljom, ne zaboravi ni interes svojih građana i posvećenost temeljnim reformama“, poručio je Milatović.

