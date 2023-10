Milatović: U Crnoj Gori su se kroz vjekove heroji rađali i stasavali

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su se kroz vjekove heroji rađali i stasavali, ostavljajući za sobom djela koja su generacije sljedbenika činile ponosnim, kazao je danas predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je to rekao u Danilovgradu gdje je prisusvovao svečanosti povodom Dana Vojske Crne Gore (VCG), koji se obilježava u znak sjećanja na bitku na Tuđemilu kod Bara, 7. oktobra 1042. godine, kada je dukljanska vojska izvojevala istorijsku pobjedu nad Vizantijom.

On je kazao da datumi iz crnogorskre prošllosti svjedoče o podvizima predaka kojima se svijet oduvijek divio, koje neprijatelj nije mogao da predvidi, oko kojih su istoričari i vojni teoretičari potpuno složni da su bili herojski.

“I te daleke 1042. na Tuđemilu, kao i kroz vjekove kasnije, heroji su se rađali i stasavali na ovim prostorima, ostavljajući za sobom djela koja su generacije sljedbenika činile ponosnim”, poručio je Milatović.

On je istakao da su često heroji golim životima branili dom, porodicu, državu, slobodu, ideju, čast… pretvarajući svoja djela ih u neprolazne ideale i vrijednosti koje su bile podstrek i ponos mnogim generacijama.

„Čak i danas kada živimo u savremenom dobu, shvatamo da svijet ne može biti toliko savršen da bi bio lišen ratova i sukoba“, naveo je Milatović.

On je dodao da je teško razumjeti šta je to u ljudskoj prirodi da narode gura u okršaje koji za posljedicu imaju gubitke na desetine hiljada ljudskih života, da nestaju čitava naselja i gradovi, da izbjeglice i raseljena lica brojimo na milione, da se slobodi prijeti sukobom.

„Zato danas oružane snage, pored obaveze da budu spremne da brane slobodu svog naroda, imaju još veću obavezu – da čuvaju mir u svijetu kao jednu od najvećih vrijednosti“, rekao je Milatović.

On je kazao da, kako je istorija zapamtila prošla vremena, tako će i ovo koje živimo ostati zapisano kao doba u kome je Crna Gora doprinijela miru u svijetu.

“To radimo svojim državničkim odlukama koje crnogorski vojnici već dugi niz godina sprovode u djela. Iako to ne spada u red herojskih podviga onog vremena, nije ništa manje vrijedno, ništa manje čestito, niti manje odgovorno“, ocijenio je Milatović.

On je rekao da pripadnicima VCG, odaje priznanje i od njih traži da nastave da posvećeno i odgovorno učestvuju u mirovnim misijama i doprinose da sreću i spokoj ima što više građana na našoj planeti i Crnoj Gori.

“Neka profesionalizam, čestit i odan odnos uvijek bude osnov vašeg postupanja u čuvanju mira, zaštiti vrijednosti i sigurnosti svih dobrih ljudi na ovom svijetu. I da svi mi ne dozvolimo da se politika ikada više umiješa u redove VCG“, kazao je Milatović.

On je kao vrhovni komandant poručio da partijskoj politici u vojsci Crne Gore nema mjesta.

„Ali, na tome treba još da radimo. Ja sam naučen da prema pripadnicima Vojske imam poštovanje i da Vojsku doživljavam kao hijerarhijsku organizaciju, u kojoj vladaju red i disciplina, i gdje je bespogovorno izvršavanje zadataka postulat koji se poštuje“, naveo je Milatović.

On je uručio ukaze 11 novoproizvedenih oficira koji su ove godine završili obrazovanje na vojnim akademijama u Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji i Sjevernoj Makedoniji.

“Poštovani mladi oficiri i vojnici koji danas stupate u vojnu službu, prije svega hoću da vam se zahvalim što ste izabrali vojničko zanimanje, vjerovatno svjesni svih benefita ali i teškoća koje nošenje uniforme samo po sebi podrazumijeva“, rekao je Milatović.

On je novoproizvedenim oficirima poručio da to što ste se u mnoštvu ponuda i tražnje na tržištu rada opredijelili da služe Crnoj Gori, ima njegovo puno poštovanje.

„Želim vam uspješnu vojnu karijeru, da službu obavljate krećući se sigurno putevima velikih predaka, i neka vam pritom ne manjka ljubavi prema Crnoj Gori, jer ljubav prema državi je zajednički imenitelj svih nas“, istakao je Milatović.

On je rekao da od pripadnika VCG, očekuje da nastave da ostvaruju zavidne rezultate, da nikada ne zaborave prošlost, a da sigurno koračaju u budućnost, svjesni vrijednosti i značaja tradicije koju slijede, ali i vrijednosti sopstvenih zadataka koje izvršavaju.

„Budite vojnici kojim se ponosimo i budite starješine koje poštujemo. Živjela Crna Gora i živjela Vojska Crne Gore”, poručio je Milatović.

