Milatović u Briselu sa Boreljom i Varheljijem

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović razgovaraće danas u Briselu sa visokim predstavnikom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Žozepom Boreljom i komesarom za proširenje i susjedstvo Oliverom Varheljijem.

Iz Službe za informisanje predsjednika je saopšteno da će Milatović posjetiti i sjedište NATO-a, gdje će razgovarati sa zamjenikom generalnog sekretara i ambasadorima Kvinte pri Alijansi Mirčeom Džoanom.

Kako se navodi, program nastavlja u srijedu odlaskom za Moldaviju gdje će učestvovati na Samitu Evropske političke zajednice u Kišinjevu.

„Milatović će imati bilateralni sastanak sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon Der Lajen“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Milatović imati i bilateralne susrete sa drugim šefovima država i vlada zemalja učesnica Samita.

Iz Službe za informisanje predsjednika su podsjetili da je ovo drugi Samit Evropske političke zajednice, koji predstavlja međuvladin forum za političke i strateške diskusije o budućnosti Evrope.

