Milatović: Turska zabrinuta zbog neizručenja Čamgoza

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je na njegovom sastanku sa ministrom vanjskih poslova Turske Hakanom Fidanom, turska strana izrazila zabrinutost zbog neizručenja njihovog državljanina Binalija Čamgoza.

Milatović je na društvenoj mreži X naveo da je na sastanku dogovorena njegova skora zvanična posjeta Ankari, na poziv turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana.

On je rekao da je dogovoreno i potpisivanje strateškog sporazuma o saradnji, što je, kako je dodao, potvrda dobrih odnosa dvije države.

„Međutim, turska strana je tokom razgovora izrazila zabrinutost zbog neizručenja Čamgoza, optuženog za teška krivična djela u oblasti organizovanog kriminala“, naveo je Milatović.

