Milatović: Svaka inicijativa koja donosi dodatnu vrijednost pozitivna

Podgorica, (MINA) – Inicijativa otvoreni Balkan politizovana je u Crnoj Gori, ocijenio je predsjednik Jakov Milatović dodajući da je, ako se pogleda kroz prizmu ekonomije, svaka inicijativa koja ne remeti evropski put, a donosi dodatnu vrijednost građanima i ekonomiji pozitivna.

Milatović je na Prespa forumu za dijalog, govoreći na panelu “Mir i demokratija nasuprot ratu i autokratiji” istakao da puna stabilnost na Balkanu može biti postignuta samo članstvom zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji (EU).

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, poručio da uspješan proces pridruživanja EU ima svoj politički i tehnički aspekt.

On je rekao i da je rat u Ukrajini pokazao važnost političke perspektive i da predstavlja “poziv na buđenje”, kako bi se pitanje evropskih integracija Zapadnog Balkana ubrzalo.

Navodi se da je govoreći o tome šta Crna Gora može da uradi na ubrzanju evropskog puta regiona, Milatović je istakao da su promjene koje se dešavaju u našoj državi dokaz da Crna Gora može biti “uspješna priča” koja je veća od samih granica zemlje.

“Imajući u vidu da je Crna Gora snažno posvećena jačanju dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje Milatović je kazao da punopravno članstvo Crne Gore u EU u najskorijem roku, može dati dobar primjer i zemljama regiona, i vratiti vjeru u politiku proširenja”, kaže se u saopštenju.

On je naglasio da je u politiku ušao kako bi uveo Crnu Goru u Evropsku uniju, i da taj zadatak predstavlja njegov politički prioritet.

Na pitanje o poziciji Crne Gore prema inicijativi „Otvoreni Balkan“ Milatović je naglasio da inicijativu posmatra iz ekonomskog aspekta.

“Kao ekonomista pristalica sam Balkana koji je otvoren za razmjenu roba, usluga i kretanje ljudi. Ako to može biti ostvareno kroz Otvoreni Balkan, Berlinski proces ili neki drugi proces, to je dobra stvar”, poručio je Milatović.

On je dodao je je ta tema u Crnoj Gori politizovana ali da je, ako se pogleda kroz prizmu ekonomije, svaka inicijativa koja ne remeti evropski put a donosi dodatnu vrijednost građanima i ekonomiji – pozitivna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS