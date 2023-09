Milatović predvodi delegaciju na Generalnoj Skupštini UN

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, predvodiće delegaciju koja će učestvovati na Generalnoj debati 78. zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija (UN) koja počinje u ponedjeljak u Njujorku.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopsteno je da je tema Generalne debate “Ponovna izgradnja povjerenja i pokretanje globalne solidarnosti: Ubrzavanje djelovanja na ispunjenju Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja ka miru, prosperitetu, napretku i održivosti”.

Navodi se da je Milatovićeva agenda planirana u skladu sa ključnim prioritetima Crne Gore i da će on učestvovati na više samita, liderskih dijaloga i radnih sastanaka koji se organizuju u sedmici Generalne skupštine UN.

Milatović će, kako se navodi, govoriti na generalnoj debati 78. zasijedanja Generalne skupštine UN kao i na više važnih događaja.

“Na Samitu o klimatskim promjenama, koji treba da pruži jedinstven zajednički odgovor na ovaj izazov, Milatović će govoriće o napretku Crne Gore u borbi protiv posljedica klimatskih promjena i mjerama koje se preduzimaju za dostizanje ciljeva održivog razvoja UN”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da će Milatović govoriti na liderskom panelu o finansiranju za razvoj čija je glavna tema “Finansiranje održivog razvoja za svijet u kome niko nije izostavljen”.

“Izazovi rasta finansijskih potreba za ispunjenje ciljeva održivog razvoja i bolja koordinacija privatnog i javnog finansiranja za razvoj, takođe će biti teme ovog važnog liderskog okupljanja kome će prisustvovati i visoki predstavnici međunarodnih finansijskih institucija”, navode iz Službe za informisanje.

Milatović će, kako su kazali, govoriti na sastanku visokog nivoa o univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti, koja promoviše globalni koncept da zdravstvena zaštita mora biti dostupna svakom čovjeku, bez obzira na njenu cijenu.

Navodi se i da će Milatović učestvovati na sastanku sa liderima zemalja Zapadnog Balkana čiji je domaćin Džozef Borelj, Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku i bezbjednosnu politiku.

“Milatović će imati i bilateralni sastanak sa Generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom, a predviđen je i niz bilateralnih susreta sa šefovima država i vlada zemalja učesnica, drugim zvaničnicima UN i međunarodnih organizacija”, kaže se u saopštenju.

Milatović će biti gost na prijemu čiji je domaćin predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden, povodom 78. zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Navodi se da će Milatović prisustvovati prijemu koji priređuje kancelar Njemačke Olaf Šolc povodom 50 godina članstva te zemlje u UN.

Na poziv Frederika Kempa, predsjednika Atlantskog Savjeta, Milatović će biti gost prestižnog okupljanja Global Citizens Awards, zajedno sa odabranim sadašnjim i bivšim šefovima država, ambasadorima UN, istaknutim predstavnicima američke administracije, globalnim poslovnim liderima i uspješnim umjetnicima.

U saopštenju se ocjenjuje da trenutak u kome se održava ovogodišnja Generalna skupština na globalnom nivou obilježavaju brojni izazovi

“Sve očiglednije negativne posljedice klimatskih promjena, rast siromaštva i nestašice hrane usljed rata i inflacije, produbljivanje nejednakosti, neophodnost strateškog pristupa ispunjenju ciljeva održivog razvoja, samo su neke od važnih tema o kojima će raspravljati svjetski lideri naredne sedmice u Njujorku”, zaključuje se u saopštenju.

