Milatović predvodi delegaciju Crne Gore na Samitu NATO-a u Hagu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović predvodi delegaciju Crne Gore na Samitu NATO-a, koji će danas i sjutra biti održan u Hagu.

Iz Milatovićevog kabineta kazali su da je sastanak šefova država i vlada 32 članice Alijanse, partnerskih država i Evropske unije (EU) prvi samit kojim predsjedava novi generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

„Ključne teme o kojima će se raspravljati su jačanje sposobnosti NATO-a za odvraćanje i odbranu, povećanje izdvajanja za odbranu i razvoj odbrambene industrije, kao i nastavak podrške Ukrajini“, kaže se u saopštenju.

Kako je najavljeno, Milatović će večeras prisustvovati svečanoj večeri za lidere članica Alijanse koju priređuje kralj Viljem Aleksander.

„Predsjednik države će, na marginama Samita u Hagu, razgovarati sa brojnim evropskim liderima i ponoviti našu posvećenost ostvarenju strateškog cilja – članstva u EU do 2028. godine“, rekli su iz Milatovićevog kabineta.

