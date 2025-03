Milatović postavio ambasadore u NATO-u, UN-u i Austriji

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović potpisao je ukaze o postavljenju ambasadorki Crne Gore pri NATO-u, u Ujedinjenim nacijama (UN) i Austriji – Milene Kalezić, Dragane Radulović i Stanice Anđić.

Iz kabineta predsjednika je saopšteno da je Milatović razgovarao sa novopostavljenim ambasadorkama i poručio da je uvjeren da će one svojim angažmanom doprinijeti jačanju međunarodnog položaja Crne Gore.

Milatović je rekao da je zadovoljan zbog imenovanja ambasadora pri NATO-u i UN-u, imajući u vidu da Crna Gora dugo nije imala ambasadore u tim strateški važnim organizacijama, posebno u svjetlu trenutnih geopolitičkih izazova.

„Takođe je ukazao na važnost imenovanja ambasadora u Austriji, koji na nerezidentnoj osnovi pokriva i Češku i Slovačku, uz očekivanje da će to imenovanje značajno doprinijeti jačanju bilateralnih odnosa sa tim državama“, kaže se u saopštenju.

Milatović je podsjetio na ključne vanjskopolitičke prioritete Crne Gore i dodao da očekuje da će novopostavljene ambasadorke aktivno raditi na jačanju saradnje i afirmaciji interesa naše države.

Ambasadorke su, kako se navodi u saopštenju, zahvalile Milatoviću na ukazanom povjerenju.

One su istakle da im je čast predstavljati Crnu Goru na tim značajnim međunarodnim adresama i naglasile da će posvećeno raditi na unaprjeđenju saradnje i promociji vanjskopolitičkih ciljeva Crne Gore.

„Ovim postavljenjima nastavlja se započeto jačanje diplomatske mreže u kojem procesu će predsjednik nastaviti da daje značajan doprinos“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS