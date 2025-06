Milatović: Podrška trajnom, održivom i pravednom miru u Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora od početka rata podržava Ukrajinu i nastaviće to da radi u političkom i humanitarnom smislu, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je boravio u Ukrajini gdje je, na poziv predsjednika te države Volodimira Zelenskog, danas učestvovao na četvrtom Samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa u Odesi.

“Danas smo se okupili u Odesi, gradu koji ima posebno istorijsko značenje za Ukrajinu. Ovo je prvi samit koji se održava u Ukrajini, nakon tri prethodna koja su se održala u Atini, Tirani i u Dubrovniku“, rekao je Milatović, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Kako je rekao, danas su predstavnici deset država jugoistočne Evrope, pa je samit bio na izuzetno visokom nivou.

Milatović je naglasio da je najvažnija poruka koja je danas upućena iz Odese – poruka podrške trajnom, održivom i pravednom miru u Ukrajini.

“Naravno da bi prvi korak ka tome bio prekid vatre i prekid svih sukoba u Ukrajini. I danas smo zajednički poslali tu poruku iz Odese“, rekao je Milatović.

On je istakao da Odesa svakodnevno trpi određena ratna dejstva i bombardovanja.

„Prije dvije večeri, ovdje je pogođeno i porodilište. Osjećaj je gorčine, mučan osjećaj biti u zemlji koja je pogođena ratom i koja se svakodnevno suočava sa dešavanjima koje rat donosi sa sobom. Mislim da je stoga važno što smo svi danas ovdje, da pošaljemo poruku podrške Ukrajini i poruku podrške miru”, naveo je Milatović.

On je podsjetio da Crna Gora od početka rata podržava Ukrajinu i dodao da će i u narednom periodu nastaviti to da radi u političkom i humanitarnom smislu.

“Danas sam takođe na Samitu rekao da se Crna Gora kao predvodnica u evropskim integracijama zaista raduje svakom napretku koji Ukrajina ostvari na tom putu“, kazao je Milatović.

On je istakao da je Evropska unija je otpočela pregovore sa Ukrajinom, a očekuje se da do kraja ove godine bude otvoren prvi klaster, tako da se Crna Gora kao predvodnica i prva buduća članica raduje zbog koraka naprijed koje Ukrajina u tom smislu radi.

Milatović je naglasi da je najvažnije događaj sumirati porukom podrške uspostavljanju mira u Ukrajini.

“Miru koji treba da dođe što prije. Prekidu vatre, koji treba da se desi što prije. I u tom smislu ovaj skup danas u Odesi bio je jedna važna poruka”, zaključio je Milatović.

U saopštenju se navodi da je Milatović na marginama samita imao niz bilateralnih susreta, dok se u utorak u Kišinjevu sastao i sa predsjednicom Moldavije Majom Sandu.

„Tokom trajanja Samita, zajedno sa ostalim šefovima delegacija, položio je cvijeće u Aleji heroja u parku Tarasa Ševčenka“, kaže se u saopštenju.

