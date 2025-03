Milatović: Podrška Švedske dodatan podsticaj na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora cijeni kontinuiranu podršku Švedske na evropskom putu, koja državi daje dodatni podsticaj u ostvarivanju cilja da postane članica Evropske unije (EU) do 2028. godine, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je na mreži X naveo da je razgovarao sa ministarkom evropskih poslova Švedske Džesikom Rosenkrantz.

Kako je rekao, u razgovoru sa Rosenkrantz je potvrđeno snažno prijateljstvo i savezništvo Crne Gore i Švedske.

“Crna Gora izuzetno cijeni kontinuiranu podršku Švedske našem evropskom integracionom procesu, koja nam daje dodatni podsticaj u ostvarivanju ambicioznog cilja – članstva u EU do 2028. godine”, rekao je Milatović.

Milatović je naveo da su se on i Rosenkrantz saglasili se da je važno da i Crna Gora i EU iskoriste trenutak i pruže konkretan impuls politici proširenja Unije.

On je dodao da očekuje da će Švedska podržati inicijativu da Crna Gora bude domaćin samita Evropske političke zajednice na proljeće naredne godine, kada se obilježavaju dvije decenije od obnove nezavisnosti.

“Konstatovali smo i da Crna Gora i Švedska, kao NATO saveznice, zajedno doprinose evroatlantskoj stabilnosti, pružajući podršku miru u Ukrajini. Nastavljamo dalji rad na snaženju bilateralne saradnje i intenziviranju političkog dijaloga u narednom period”, rekao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS