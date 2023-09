Milatović: Otvorena pitanja sa Hrvatskom rješavati kroz dijalog

Podgorica, (MINA) – Crna Gora želi da sva otvorena bilateralna pitanja sa Hrvatskom rješava kroz dijalog i direktnu komunijaciju, vodeći se principima prijateljstva, dobrosusjedstva i strateškog partnerstva definisanog kroz članstvo dvije države u NATO savezu, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, u nastavku zvanične posjete Hrvatskoj sastao sa predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem

“Teme razgovora bile su prijateljski i dobrosusjedski odnosi Crne Gore i Hrvatske i modaliteti za njihovo jačanje u narednom periodu, imajući u vidu da kao dvije susjedne, i partnerske države sarađuju u mnogim područjima od zajedničkog interesa, kako na bilateralnom tako i na multilateralnom planu”, rekli su iz Milatovićevog kabineta.

Milatović je visokim zvaničnicima Hrvatske čestitao obilježavanje decenije od ulaska u EU i izrazio priznanje za posvećenost i rad hrvatske Vlade u cilju ispunjavanja zacrtanih vanjsko–političkih prioriteta i istovremeni ulazak u Šengen i Eurozonu ove godine.

On je kazao da su crnogorske instutucije zahvalne Hrvatskoj na snažnoj podršci koju ta država kontinuirano pruža evropskom putu Crne Gore, što se manifestuje kroz različite vidove saradnje.

“Uz izraze iskrene zahvalnosti na dočeku koji oslikava izuzetan nivo prijateljstva i bliskosti Crne Gore i Hrvatske, siguran sam da ova posjeta predstavlja korak naprijed ka novoj fazi saradnje naše dvije države”, napisao je predsjednik Milatović upisujući se u zlatnu knjigu u zgradi Vlade Hrvatske.

Kako je naveo, integracija Crne Gore u EU, na liniji iskrene podrške prijateljskih država, među kojima je svakako i Hrvatska, omogućiće da dalji još snažniji zamah u odnosima bude ostvaren pod okriljem zajedničke evropske porodice.

Milatović je na sastancima saopštio da je budućnost Zapadnog Balkana u EU i da napredak svake zemlje pojedinačno mora biti vrednovan prema zaslugama kroz takozvani “princip regate”.

On je istakao da su članice Alijanse pokazale solidarnost i podršku Ukrajini i da je od početka ruske agresije na tu zemlju Crna Gora zauzela jasan stav kojim je osudila svako djelovanje Rusije kojim se narušava integritet i suverenitet Ukrajine.

“Konstatovano je da je dosadašnja bilateralna saradnja između Crne i Republike Hrvatske kvalitetna i raznovrsna, ali da postoji realan prostor za dalje unaprjeđenje i intenziviranje u sferi ekonomije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da robna razmjena između dvije države trenutno iznosi oko 250 miliona EUR.

“Kao oblasti za jačanje saradnje prepoznati su energetika i saobraćajna infrastruktura”, dodaje se u saopštenju.

Milatović je rekao da tu prije svega misli na Jadransko-jonski gasovod i dodao da će se snažno zalagati da se intenzivira saradnja na tom polju.

“Vjerujem da bi hrvatsko iskustvo na povećanju kapaciteta LNG terminala na Krku moglo biti veoma relevantno za izgradnju terminala u Baru i omogućilo da naše države postanu regionalno, odnosno evropsko energetsko čvorište”, rekao je Milatović.

On je ocijenio da bi realizacija projekta Jadransko-jonskog auto-puta, uz poboljšanje saobraćajne povezanosti na jugu, od aerodroma Ćilipi do granice i dalje, mogli dodatno osnažiti odnose dvije države.

“U isto vrijeme, zajedničkim nastupom na udaljenim tržištima možemo kreirati odličnu turističku ponudu, zadržati turiste što duže u regiji i generisati veće ekonomske efekte“, ocijenio je Milatović.

On je na sastancima ukazao da sva otvorena bilateralna pitanja Crna Gora želi da rješava prvenstveno kroz dijalog i direktnu komunikaciju, vodeći se principima prijateljstva, dobrosusjedstva i strateškog partnerstva definisanog kroz članstvo dvije države u NATO savezu.

Milatović je ukazao na potrebu obnavljanja rada Međudržavnog mješovitog odbora za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Hrvatske o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Hrvatskoj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS