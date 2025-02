Milatović: Omogućiti da izborni procesi u Šavniku i Kotoru bude završeni

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pozvao je nadležne državne i lokalne organe i političke aktere, da omoguće da izborni procesi u Šavniku i Kotoru budu završeni i da ne donose odluke i preduzimaju aktivnosti koje su u suprotnosti sa ustavno-pravnim poretkom Crne Gore.

Milatović je napomenuo da je mandat sazivu Skupštine Opštine Šavnik istekao u junu 2022. godine i da je u toku sprovođenje izbornog procesa koje još nije završeno.

On je na mreži X napisao i da izborni proces nije završen ni u Kotoru iako je od dana održavanja izbora prošlo skoro pola godine.

Milatović smatra da bez pune funkcionalnosti izbornog procesa nije moguće osigurati vladavinu prava niti ubijediti partnere iz Evropske unije da je Crna Gora spremna da finalizuje evropski put.

“Biračko pravo i pravo na lokalnu samoupravu predstavljaju temelj funkcionisanja ustavnog i demokratskog poretka a kontinuirano narušavanje tih prava, kome nažalost svjedočimo u posljednje vrijeme, zahtijeva efikasnu i sistemsku reakciju institucija”, poručio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS