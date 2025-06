Milatović: Održivi razvoj nije samo politički cilj

Podgorica, (MINA) – Održivi razvoj za Crnu Goru nije samo politički cilj, već način na koji gradi društvo, ekonomiju i međunarodne odnose, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović na Četvrtoj međunarodnoj konferenciji Ujedinjenih nacija (UN) o finansiranju za razvoj, u Sevilji.

Milatović na toj konferenciji učestvuje na poziv generalnog sekretara UN Antonija Gutjeresa i premijera Španije Pedra Sančeza.

On je, na plenarnoj sesiji, istakao da se konferencija održava u pravom trenutku – u vrijeme ozbiljnih geopolitičkih nesigurnosti, rekordnih izdvajanja za bezbjednost i odbranu širom svijeta, klimatskih promjena i rastuće nejednakosti, kada izgleda da svijet ne poklanja dovoljno pažnje jednoj od najvažnijih tema za budućnost – održivom razvoju.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, rekao da je Crna Gora, prije više od tri decenije, napravila važan politički izbor da postane prva država na svijetu koja se u Ustavu proglasila ekološkom, čime je održivost postala temelj crnogorske politike, demokratskog identiteta i evropske budućnosti.

„Za nas, održivi razvoj nije samo politički cilj – to je način na koji gradimo društvo, ekonomiju i međunarodne odnose” poručio je Milatović.

On je naglasio da Crna Gora bilježi konkretne rezultate, uključujući napredak u oblastima poput borbe protiv siromaštva, dostojanstvenog rada, inovacija i zelene ekonomije.

U saopštenju se navodi da se prema posljednjem globalnom izvještaju UN-a Crna Gora nalazi na 57. mjestu od 193 države po ostvarenju ciljeva održivog razvoja – što predstavlja skok od 29 mjesta u samo dvije godine.

Milatović je naveo da je Crna Gora izgradila sveobuhvatnu strukturu finansiranja održivog razvoja, koja obuhvata nacionalne fondove – poput Eko fonda, Fonda za ubrzani razvoj i Fonda za inovacije – kao i podršku iz EU pretpristupnih fondova (IPA) zahvaljujući čemu ubrzavamo strukturne reforme dostižući EU standarde u ovoj oblasti.

“Na taj način pokazujemo da proces pristupanja Crne Gore EU nije samo geopolitička aspiracija – to je razvojna strategija koja je blisko povezana sa našim putovanjem ka ispunjenju ciljeva održivog razvoja. To je ono što održivi razvoj znači u praksi: stvarna ekonomska transformacija vođena vrijednostima, a ne samo brojevima”, rekao je Milatović.

On je poručio da Crna Gora možda nije velika po površini, ali je snažna po odlučnosti i jasnim prioritetima kada je u pitanju posvećenost multilateralizmu, sistemu UN-a i održivoj budućnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS