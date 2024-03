Milatović: Neophodan dogovor političkih aktera oko v.d. direktora Uprave policije

Podgorica, (MINA) – Dogovor političkih aktera oko izbora vršioca dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije je neophodan, poručio je predsjednik Jakov Milatović.

On je u izjavi za Televiziju Crne Gore kazao da politički akteri u državi moraju da razumiju da demokratija nije stvar samo većeg broja poslanika, nego i to da svaka strana treba da bude u poziciji da nađe kompromisno rješenje.

“Koje je društveno dobro kako bi zemlja išla naprijed”, rekao je Milatović, prenosi portal RTCG.

On je kazao da očekuje od donosioca odluka da u narednom periodu budu još odgovorniji i da uspiju da pronađu neka rješenja koja su kompromisna, a koja će biti važna za vladavinu prava u Crnoj Gori i za demokratsko sazrijevanje.

“Mislim da je vladavina prava veoma važna, još važnija u narednom periodu kako se budemo približavali Europskoj uniji, a naravno da je dogovor oko direktora policije u tom smislu neophodan”, zaključio je Milatović.

