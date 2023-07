Milatović: Konsultacije o mandataru nakon konstituisanja parlamenta

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da će nakon konstituisanja novog saziva Skupštine početi formalne konsultacije sa svim političkim subjektima u cilju davanja mandata za formiranje nove Vlade.

Milatović je, novinarima nakon otvaranja renoviranog Odjeljenja pedijatrije bjelopoljske Opšte bolnice, kazao je da su proglašeni rezultati parlamentarnih izbora i da sada postoji rok od 15 dana da se konstituiše novi saziv Skupštine.

On je rekao da vjeruje će to biti urađeno u narednih par dana.

“Čim se konstituiše novi saziv Skupštine, ja ću početi sa formalnim konsultacijama sa svim političkim subjektima u cilju davanja mandata za formiranje nove crnogorske Vlade”, kazao je Milatović.

On je dodao da očekuje konstruktivan razgovor sa svim političkim subjektima, objašnjenje od njih kako Vlada treba da izgleda, koji bi bio njen program.

“Mislim da je potreba Crne Gore i našeg društva da Vlada što prije bude formirana i da bude stabilna. Volio bih da bude inkluzivna, kako bi inkluzivnost doprinosila stabilnosti”, istakao je Milatović.

Prema njegovim riječima, Vlada bi trebalo da bude napravljena u odnosu na određene principe i prioritete rada.

Milatović je rekao da prioritet pri formiranju Vlade treba da bude sabiranje oko glavnih prioriteta koje ta Vlada treba da ima – evropska agenda Crne Gore.

“Crna Gora nema vremena da čeka i moramo da iskoristimo ovaj trenutak. Vidite koliko se zalažem na spoljno-političkom planu da Crna Gora ubrza svoj evropski put. Ne mogu to sam. Potrebna mi je stabilna i pro-evropska vlada kako bismo zajedno ovu zemlju uveli u narednih četiri, pet godina u EU”, poručio je Milatović.

On je naveo da su neke obaveze isključivo u nadležnosti Skupštine, prije svega imenovanja u pravosuđu.

“Vjerujem da će novi saziv Skupštine biti dovoljno odgovoran prema građanima da u što skorijem ruku upravo dođe do tih imenovanja”, dodao je Milatović.

On je naveo da sa Milojkom Spajićem liderom Pokreta Evropa sad (PES), koji je na izborima osvojio najviše mandata, ima periodičnu komunikaciju.

“Spajić ima svoj zadatak da kao nosilac liste PES-a i koalicionih partnera napravi, ukoliko je to moguće, najbolji mogući temelj za narednu vladu”, rekao je Milatović.

On je kazao da je državni interes Crne Gore da izvještaj Evropske komisije (EK) o napretku Crne Gore ima pozitivan ton i da svi treba malo više da brinu o tome.

Kako je dodao Milatović, da bi izvještaj (EK) imao pozitivan ton mora doći do imenovanja u pravosuđu.

“Ukoliko izvještaj bude imao pozitivan ton, vjerujte da do kraja godine, kada dođe do međuvladine konferencije između EK i Vlade Crne Gore, mi u tom trenutku možemo značajnije početi da zatvaramo poglavlja i da se još snažnije približimo datumu ulaska u EU”, rekao je Milatović.

On je rekao da ne želi da gubi vrijeme na sitne partijske rasprave.

“Pozivam i apelujem na sve političke partije da u kontekstu formiranja vlade stave fokus i prioritet na državni interes. Puno je manje važnije koliko će ko ministarstava da dobije od onoga što je zajednički cilj – da Crna Gora konačno postane normalna, uređena zemlja koja je punopravna članica EU”, poručio je Milatović.

