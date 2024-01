Milatović: Izbor VDT-a veliki korak u jačanju vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Izborom Vrhovnog državnog tužioca (VDT) učinjen je veliki korak u jačanju vladavine prava i sprovođenju pravde u Crnoj Gori, ocijenio je predsjednik Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsjenika, Milatović je kazao da je izborom VDT-a širokim konsenzusom u parlamentu dokazana sposobnost Crne Gore da prevaziđe podjele u ime zajedničkog javnog dobra.

“Time je učinjen ključni korak u jačanju vladavine prava i sprovođenju pravde u Crnoj Gori”, naveo je Milatović.

To je, kako je kazao, iskorak ka daljem jačanju pravosudnog sistema, odlučnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i uspostavljanju pravednijeg društva.

“Ovim dokazujemo posvećenost demokratskim principima i evropskim standardima koje ističem od početka svog mandata, kako bi u najkraćem roku postali dio evropske porodice i prva naredna članica Evropske unije (EU)”, rekao je Milatović.

On je dodao da je cilj snažna, stabilna i demokratska Crna Gora, utemeljena na vladavini prava i pravdi.

“Napredujemo snažno, sa uvjerenjem u bolju budućnost, ujedinjeni u našim evropskim težnjama i ciljevima”, kazao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS