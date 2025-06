Milatović formira Savjet omladinskih inicijativa, raspisan javni poziv

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović formiraće Savjet omladinskih inicijativa, kao stručno i savjetodavno tijelo, u namjeri da ojača ulogu mladih u procesima donošenja odluka i podstakne dalji razvoj omladinske politike.

Iz Milatovićevog kabineta saopšteno je da je, u cilju formiranja sastava Savjeta, Služba Predsjednika Crne Gore objavila Javni poziv za izbor članova.

„Uspostavljanjem Savjeta omladinskih inicijativa, Predsjednik Crne Gore želi da osnaži glas mladih i doprinese oblikovanju javnih politika koje odgovaraju njihovim potrebama, interesima i aspiracijama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će formiranjem Savjeta, Milatović otvoriti institucionalni prostor kroz koji mladi direktno učestvuju u kreiranju politika koje se tiču njihove budućnosti – u oblastima evropske integracije, obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja, kulture, ljudskih prava, i drugih relevantnih oblasti.

„Pozivamo sve mlade koji žele da svojim znanjem, iskustvom i idejama doprinesu radu Savjeta da se prijave i postanu dio inicijative usmjerene ka izgradnji aktivnijeg, pravednijeg i inkluzivnijeg društva za sve mlade u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz Milatovićevog kabineta su kazali da ohrabruju prijave mladih iz svih krajeva Crne Gore, različitih obrazovnih profila i interesovanja.

