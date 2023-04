Milatović: Dodatno ću se konsultovati sa nadlaženim organima o inauguraciji

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da će se dodatno konstultovati sa nadležnim državnim organima i u narednim danima donijeti odluku o tome gdje će biti održana inauguracija.

On je, na konferenciji za novinare sa švedskim ministrom vanjskih poslova Tobiasom Bilstromom, kazao da bi volio da vjeruje u iskrenost riječi gradonačelnika Cetinja Nikole Đuraškovića.

„Ali ako kažem da gradonačelnik nije ni čestitao, dozvolite da posumnjam u njegove riječi“, dodao je Milatović.

On je podsjetio da je Ustavom propisano da je inauguracija predsjednika čin koji se dešava ispred poslanika u Skupštini.

„To je nešto što ćemo odlučiti u narednim danima uz konsultacije sa policijom prije svega. Moj cilj da taj dan bude jedan svečano čin, jedne nove i jednakije Crne Gore“, poručio je Milatović.

On je, govoreći o nastupu Pokreta Evropa sad (PES) na parlamentarnim izborima, kazao da još nema odluke o tome.

„U ova dva izborna ciklusa pokazali smo da i kao PES imamo važnu političku ulogu u Crnoj Gori, cilj nastupa na narednim izborima je da država dobije jednu stabilnu reformsku vladu i koja će meni kao predsjedniku pomagati na glavnom cilju – učlanjenju u Evropskoj uniji“, dodao je Milatović.

