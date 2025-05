Milatović: Budućnost države zavisi od naše spremnosti da izgradimo nezavisno pravosuđe

Podgorica, (MINA) – Budućnost Crne Gore zavisi od spremnosti države da izgradi nezavisno pravosuđe, transparentnu i efikasnu javnu upravu koja služi svim građanima, i ekonomiju otvorenu za sve, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je to rekao na sastanku sa dobitnikom Nobelove nagrade u oblasti ekonomskih nauka Džejmskom Robinsonom, na Cetinju.

Milatović je kazao da je sa Robinsonom, koji je autor knjiga Why Nations Fail i The Narrow Corridor, razgovarao o dubokim vezama između institucija, slobode i razvoja.

„Kazao sam mu da budućnost Crne Gore zavisi od naše spremnosti da izgradimo nezavisno pravosuđe, transparentnu i efikasnu javnu upravu koja služi svim građanima i ekonomiju otvorenu za sve“, naveo je Milatović na mreži X.

Kako je kazao, saglasili su se da su jake i efikasne institucije temelj ekonomske vizije i razvojne strategije svakog naprednog društva.

