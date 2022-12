Milačić: Napad na Kneževića mora biti hitno sankcionisan

Podgorica, (MINA) – Napad na jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića mora biti najoštrije i hitno sankcionisan, poručio je predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić.

Milačić je u saopštenju naveo da najoštrije osuđuje napad na Kneževića.

On je kazao da je to napad na poslanika u građanskoj Crnoj Gori u kojoj razlike moraju biti dio svakodnevice, a ne povod za vrijeđanje i napade.

“Današnji napad najbolji je pokazatelj koliko je pogubno i opasno svakodnevno targetiranje Milana Kneževića i nerijetko njegove porodice”, rekao je Milačić.

Kako je rekao, to sve se radi sa namjerom stvaranja nezdrave atmosfere u političkim utakmicama u kojima je gubitnik Crna Gora koja mora odrasti do države u kojoj je drugačije mišljenje prihvatljiv dio društvenog života.

“Napad na Milana Kneževića napad je na cijelu Crnu Goru i mora biti najoštrije i hitno sankcionisan”, poručio je Milačić.

