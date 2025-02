Matarela uručio Milatoviću najviše državno odlikovanje Italije

Podgorica, (MINA) – Italijanski predsjednik Serđo Matarela uručio je predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću najveće državno odlikovanje Italije – Orden velikog krsta za zasluge.

Milatović je uz najviše državne i vojne počasti u Rezidenciji na Cetinju dočekao Matarelu, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Iz Milatovićevog kabineta su kazali da se Orden velikog krsta dodjeljuje za posebne zasluge u oblasti nauke, književnosti, umjetnosti, civilne i vojne službe, društvenih i filantropskih djelatnosti, kao i za zasluge u jačanju međunarodnih odnosa i saradnje.

Oni su rekli da je odlikovanje Orden velikog krsta za zasluge Italije ustanovljeno 1951. godine i da je prvi put dodijeljeno predstavniku Crne Gore.

„Ovo odlikovanje je, pored drugih svjetskih državnika i lidera, dobio i Josip Broz Tito 1969. godine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milatović Matareli uručio Orden Crne Gore na lenti, najviše državno odlikovanje koje Crna Gora dodjeljuje predsjednicima, suverenima država ili šefovima međunarodnih organizacija.

To je, kako se dodaje u saopštenju, izraz trajnog prijateljstva i zahvalnosti Matareli i Italiji za podršku Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS