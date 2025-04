Matarela: Crna Gora predvodi proces pomirenja na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je predvodnica procesa pomirenja na Zapadnom Balkanu, kazao je predsjednik Italije Serđo Matarela, u razgovoru sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem.

Spajić je ranije danas, tokom prvog dana zvanične posjete Italiji, razgovarao i sa predsjednicom Savjeta ministara te države Đorđom Meloni.

Iz Spajićevog kabineta saopštili su da su intenzitet kontakata na najvišem nivou, nedavna posjeta predsjednika Matarele Crnoj Gori i posjeta Spajića Rimu, jasan signal da dobri bilateralni odnosi idu uzlaznom putanjom.

“Već vas posmatramo kao članicu Evropske unije (EU). Uz sve što ste učinili u ovako kratkom periodu Crna Gora sa punim pravom očekuje skoriji prijem u punopravno članstvo” kazao je Matarela.

On je kazao da Italija ostaje snažno posvećena dobrobiti država Zapadnog Balkana.

”EU je faktor stabilizacije prilika na Zapadnom Balkanu, a Crna Gora predvodnica procesa pomirenja i napretka u čemu imate snažnu podršku Italije” poručio je Matarela.

Spajić je, kako je saopšteno, upoznao Matarelu sa aktivnostima Vlade na intenziviranju evropske agende i ponovio očekivanje da će do kraja naredne godine biti završeni pregovori kako bi se članstvo moglo dogoditi tokom italijanskog predsjedavanja 2028. godine.

“Ambiciozni smo i predano radimo. Za nas evropska integracija nije cilj po sebi, već transformativni proces koji naše društvo čini uređenijim i otpornijim. Kadri smo da odgovorimo svim izazovima” istakao je Spajić.

U saopštenju se navodi da su Spajić i Materla razmijenili mišljenja o aktuelnim izazovima i saglasili se da je u cilju snaženja otpornosti na nepredvidivost globalnih ekonomskih prilika, dobre političke relacije Crne Gore i Italije potrebno ojačati snažnijom privrednom saradnjom dvije zemlje.

„Na toj liniji će predstojeći biznis forum koji je dogovoren sa premijerkom Meloni dati dodatni impuls saradnjih velikih ali i malih i srednjih preduzeća koje, kako su istakli, u ovome mogu imati svoju šansu“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je tokom susreta bilo riječi i o saradnji u oblasti kulture i prosvjete i ukazano da je potrebna bolja saradnja među univerzitetima.

Kako je najavljeno, sastanke sa najvišim državnim vrhom Italije Spajić će nastaviti sjutra prijemom kod predsjednika Predstavničkog doma Lorenca Fontane, a u planu posjete Rimu je i sastanak sa potpredsjednikom Vlade Italije i šefom italijanske diplomatije Antoniom Tajanijem.

