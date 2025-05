Marković: SDB nije bila organizator ubistva Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Služba državne bezbjednosti (SDB) Crne Gore nije bila organizator ubistva glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića, niti bilo kod drugog ubistva, kazao je nekadašnji šef te službe i direktor Agencije za nacionalni bezbjednost (ANB), Duško Marković.

Marković je to rekao na sjednici skupštinskog Anketnog odbora za postupanje državnih organa u slučajevima političkih ubistava i napada na novinare, na kojoj je odgovarao na pitanja poslanika o konkretnim slučajevima koji su predmet rada Odbora.

On je, odgovarajući na pitanje poslanika Nove srpske demokrate Jovana Vučurovića o šemi opsturkcije istrage o slučaju ubistva Jovanovića, kazao da postoji više informacija o policijskim opstrukcijama tog predmeta.

„Moguće, ali ako te informacije postoje, one se moraju odnositi na konkretne ljude i to moraju da ispitaju tužilaštvo i policija. Danas su tužilaštvo i policija i svi drugi organi oslobođeni političkog pritiska bivše vlasti i nema nikakvog ograničenja da, ako postoje ljudi koji su to radili, budu otkriveni“, rekao je Marković.

On je naveo da nije upoznat sa šemom o opsturkcijama istrage o ubistvu Jovanovića, navodeći da pretpostavlja da se inicijali D.M. u toj šemi odnose na njega.

„SDB nije bila organizator, ne tog, nego bilo kog ubistva, to odgovorno kažem. Da li je neko iz službe, ili u ime službe nešto radio ja te informacije nemam, ali ako je radio treba da odgovara“, rekao je Marković.

On je istakao da nikada ne bi dozvolio da država, sistem ili organ kojim rukovodi učestvuje u tim stvarima.

„Ako je neko radio, treba da se kaže ko je radio, a ako sam objektivno odgovoran jer je trebalo da znam, a nijesam znao, onda je moja odgovornost tu“, dodao je Marković.

On je, odgovarajući na pitanje da li su dijeljene puške iz depoa ANB-a, kazao da ne vjeruje i da je čuo u javnosti da je automatska puška iz koje je pucano na Jovanovića bila iz rezervnog depoa Ministarstva, ali da nema te informacije i da ne želi da spekuliše.

Na pitanje da li je upoznat sa dokumentacijom koju je nekadašnji predstavnik Vladine agencije za strane investicije Goran Stanjević dostavio ubijenom savjetniku predsjednika za bezbjednost Goranu Žugiću, Marković je rekao da nije i da ne zna Stanjevića.

„Nikada ga nijesam sreo, niti sam imao prilike da gledam tu dokumentaciju“, dodao je Marković.

On je kazao da nikada nije imao kontakte sa vođama italijanske mafije, kao ni bilo koje druge, navodeći da takve strukture nijesu imale priliku „da mu priđu“.

Govoreći o sedmoj upravi, Marković je rekao da je ona postojala prije nego što je došao u službu, navodeći “da zna da su u njoj bili Beli Raspopović, Gavro Kumburović, Slaviša Šćekić i da misli da je bio i Golubović”.

„Ta uprava je bila kontrateroristička, bila je direktno vezana za ministra, a postojala je do 2005. godine“, naveo je Marković.

On je istakao da nema saznjanja da je sedma uprava bila „politička batina“.

Na pitanje da li je služba koristila kriminalce za svoje potrebe, Marković je kazao da je služba do podataka dolazila i kroz saradničke pozicije, koje se obezbjeđuju u strukturama koje nijesu za pohvalu.

„Da bi došli do podataka o nečemu što je važno za bezbjednost grade se saradničke pozicije i u tim strukturama, ali se to radi na zakonit način, po predlogu, formira se dokumentacija, a o svemu se podnose izvještaji i zabilješke“, rekao je Marković.

Odgovarajući na pitanje poslanika Socijalističke narodne partije (SNP) Bogdana Božovića kako Jovanović nije bio bezbjednosno štićena ličnost, Marković je kazao da su postojali uslovi da se daje fizička zaštita Jovanoviću.

„Sjećam se kada je Jovanović kazao da je njegova bezbjednost ugrožena i da sumnja da iza toga stoji SDB, ja sam tada obavio razgovor sa ministrom i rekao mu da je to ozbiljna i teška kvalifikacija, da je to ozbiljna optužba za službu i da je moj predlog da on izda nalog policiji da otvori istragu o tome“, naveo je Marković.

On je dodao da je predlagao i da bi bilo pametno pozvati Jovanovića i ponuditi mu bezbjednosnu zaštitu.

„Tadašnji ministar Jovićević je rekao da je to posao ministra, a ne moj, da je u kontaktu sa porodicom i da će on o tome odlučiti“, naveo je Marković.

Marković je, odgovarajući na pitanje poslanika Demokrata Momčila Lekovića, kazao da je dio neformalne komunikacije pretvoren u izjavu da „služba ima sposobnost da likvidira“, nakon čega je tužio tadašnju Publiku, jer je umetnula to kao njegovu rečenicu.

Odgovarajući na pitanje lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića, Marković je rekao da ne zna ko je nalgodavac napada na Predraga Šukovića.

„Imao sam informacije koje su dolazile da će se u susret mom kandidovanju za novog premijera desiti nešto veliko što će to onemogućiti. To su bili operativni podaci koji su do mene dolazili, a ja ih nijesam mogao potvrditi“, naveo je Marković.

Upitan da li je zvao Duška Jovanovića, on je rekao da je sa njim, dok su bili u jedinstvenom DPS-u, bio izuzetno blizak, a da ga je nakon raskola prvi put pozvao kada je u Danu objavljen tekst da sa prijateljima na Crnom jezeru dinamitom izlovljava ribu.

On je kazao da Jovanovića nikada nije zvao da mu ponudi kupovinu Dana, već da je Jovanović njega zvao da provjeri da li ima neko za kupovinu, kada su se sastali na stadionu Mladosti.

„To je moj jedini neposredni sastanak sa Jovanovićem“, istakao je Marković.

On je na pitanje Kneževića da li se sastajao sa pripadnicima Zemunskog klana Dušanom Spasojevićem i Miletom Lukićem odgovorio odrično.

Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić pitao je, imajući u vidu da 1997. i 1998. godine nastupa zaokret u rukovodstvu Crne Gore u odnosu na režim Slobodana Miloševića, koji je doveo bivšu saveznu državu do brojnih stradanja, kakva je saradnja SDB Crne Gore sa Državnom bezbjednosti Srbije.

Marković je kazao da je, u trenutku kada je Crna Gora započela taj zaokret i kada su započele političke aktivnosti na planu otcjepljenja, to prouzrokovalo niz političkih rizika i bezbjednose nestabilnosti.

„U tom periodu nije postojala saradnja ni povjerenje bezbjednosnih službi Srbije i Crne Gore, a ona je obnovljena tek kasnije, nakon 2005. godine“, dodao je Marković.

Na pitanje Nikolića da li je, kada je bio na čelu službe, neko iz politike ili državnog vrha Crne Gore tražio od ANB-a nešto mimo ustavnog okvira, on je odgovorio odrično i istakao da to ne bi nikada dozvolio.

Marković je rekao da su tadašnje razlike dovele do direktnog sukoba između dvije politike u Saveznoj republici Jugoslaviji (SRJ) i da je to period u kojem je Crna Gora bila izložena nevjerovatnom političkom, obavještajnom i bezbjednosnom pritisku.

Kako je naveo, 1997. godina je period u kom se služba nije bavila izvršiocima krivičnih djela, njihovih procesuiranjem, niti je to bila njena zakonska nadležnost.

„Služba nije učestovovala, niti je bila zadužena po zakonu, u otkrivanju, gonjenju i procesuiranju počinilaca krivičnih djela. Tužilaštvo goni počinioce krivičnih djela, a policija, kao organ uprave, je dužna da sprečava, otkriva i procesuira te počinioce“, rekao je Marković.

On je istakao da je 90-ih bilo teško vrijeme, koje je Crnoj Gori nametnulo potrebu da prehrani stanovništvo, da obezbijedi da institucije funkcionšu.

„Od 1992. do 1995. godine SRJ je izgubila 140 milijardi EUR prihoda. Država nije mogla da funkcioniše, nije postojao pravni sistem, nije postojao red u ponašanju državnih organa”, rekao je Marković.

Kako je kazao, moralo je da se preživi, da se isplate penzije, plate, socijale, da se obezbijede ljekovi i hrana, a to se nije moglo raditi na zakoniti način, jer je međunarodna zajednica definisala okvir, zbog navodnog učešća SRJ u bezbjednosnim i državnim prilikama u Bosni i Hercegovini i nedozvoljenog uplitanja u taj sukob.

„To su bile nepravedne sankcije, koje su za Crnu Goru izazvale veliko stradanje, osiromašile državu, podstakle kriminal, podstakle kriminalne aktivnosti koje su se ticale šverca cigareta, nafte, hrane, ljekova i tako dalje“, naveo je Marković.

On je naglasio da te pojave nije kreirala vlast ili pojedinci iz te vlasti, nego neke okolnosti.

Kako je kazao, nijesu bili samo ugroženi oni koji su bili van vlasti, nego i sama vlast u tom periodu.

Marković je istakao da iz vlasti i službe nijesu bili zatvoreni u sobe i planirali kako će da „dođu glave“ nekome ko im se ne sviđa, ili je protiv njih.

„Mnogi su sami odgovorni za svoje sudbine“, rekao je Marković i objasnio da je to kazao u kontekstu organizovanog kriminala.

On je rekao da će zatražiti fonografski zapis sa sjednice, jer je svjedok retoričkih manipulacija i pogrešnih tumačenja onoga što govori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS