Marković: Premijer dužan da se stara o sektoru bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Milojko Spajić dužan je da se stara o efikasnom i zakonitom djelovanju sektora bezbjednosti, poručio je bivši premijer Duško Marković.

On je u intervjuu Pobjedi kazao da su premijer i Vlada, po Ustavu i zakonu, odgovorni za bezbjednost građana i države.

“Uloga predsjednika Vlade je najvažnija, ključna i odlučujuća”, rekao je Marković, dodajući da je zbog toga propisano da predsjednik Vlade predlaže direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, a da je Vlada odgovorna za njen rad.

On je kazao da Vlada po Ustavu vodi vanjsku i unutrašnju politiku, gdje je, kako je naveo očuvanje bezbjednosti i sigurnosti države prioritetna politika i svakodnevni zadatak.

“Premijer, ne samo da nema taj komfor nemiješanja, nego je dužan da se stara o efikasnom i zakonitom djelovanju sektora bezbjednosti”, kazao je Marković.

On je dodao da prepuštanje tog sektora drugima, čak i kad oni dolaze iz Vlade, može nositi dalekosežne negativne posljedice.

“I udarati u temelje države, što imamo priliku da gledamo svakog dana”, rekao je Marković.

Komentarišući optužbe na račun čelnika Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića i činjenicu da on ima povjerenje glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, Marković je kazao da je to pitanje za Vladu u najširem smislu, za direktora policije i glavnog specijalnog tužioca.

“Jedini način da se iz ove situacije izađe je brza reakcija nadležnih institucija: Ministarstva unutrašnjih poslova, policije i Specijalnog državnog tužilaštva, koji će utvrditi da li je bilo kršenja zakona, koliko je i kakvih disciplinskih prestupa počinjeno, uz povredu Etičkog kodeksa policijskih službenika”, rekao je Marković.

Na osnovu toga se, kako je objasnio, može utvrđivati individualna krivično-pravna ili disciplinska odgovornost.

“Ne bude li tako, ostaće teška sjenka sumnje nad akterima optužbi i sektorom bezbjednosti”, rekao je Marković, dodajući da je uvjeren da politička odgovornost slijedi na prvim narednim izborima.

Odgovarajući na pitanje o djelovanju opozicije u odnosu na aktivnosti predsjednika parlamenta Andrije Mandića i njegovih odnosa sa Briselom, Marković je podsjetio da je Mandić izabran glasovima 49 poslanika u Skupštini.

“Brisel komunicira sa legitimno izabranim predstavnicima vlasti. Mandić je izbor ovdašnje većine, a ne Brisela”, rekao je Marković.

Prema njegovim riječima, pitanje je šta suverenistička i građanska opozicija radi da se stvari promijene.

“Imam utisak da opozicija ne djeluje na planu osvajanja vlasti i zadobijanja povjerenja na bazi kredibilnih i realnih politika, već joj je ambicija da uđe u postojeću vladu u ovoj ili nekoj drugoj formi”, rekao je Marković.

On je ocijenio da je to pristup koji opoziciju stavlja u podređen položaj, što, kako je dodao, apsolutno odgovara aktuelnoj vlasti.

“Kako možete biti u partnerstvu sa onima koji imaju ovakav odnos prema ustavnim vrijednostima države, biti u vlasti koja je ruinirala zdravstveni i obrazovni sistem, koja je odgovorna za krizu institucija, koja i dalje podstiče iseljavanje, a ne povratak na ognjišta i koja nije uložila nijedan cent u razvoj sjevera”, kazao je Marković.

Prema njegovim riječima, puno je ustavnih i poslovničkih mogućnosti koje bi opozicija mogla da koristi.

“Od pokretanja inicijativa za izglasavanje nepovjerenja, interpelacija o radu ministara, kontrolnih saslušanja do zakonodavnih inicijativa. Nažalost, toga nema ili skoro da nema”, rekao je Marković.

On je dodao da je, umjesto konkretnih i sistemskih političkih akcija, na sceni “inflacija objava”, pa i pojedinačnih stavova na društvenim mrežama.

“Bez obzira na sve, vjerujem da postoji građanski potencijal koji može pokrenuti oporavak evropske i građanske Crne Gore zasnovane na vrijednostima demokratskog i slobodnog društva”, kazao je Marković.

