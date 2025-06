Mandić: Veting u pravosuđu sprovesti do kraja godine

Podgorica, (MINA) – Veting sudija i tužilaca treba da bude sproveden do kraja godine, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, navodeći da bez toga Crna Gora ne može dostići visoke standarde koje su dostigle države Evropske unije (EU).

Mandić je to rekao na sastanku sa ministrom pravde Bojanom Božovićem.

On je na mreži X naveo da mu je drago što je sa Božovićem imao priliku da razmotri brojne aspekte vezane za poboljšanje uslova u pravosudnom sistemu, među kojima su obezbjeđivanje boljeg životnog standarda za ljude koji rade u tom važnom sektoru, koje bi trebalo da prati i uvođenje veting sistema kada su u pitanju sudije i tužioci.

To će, prema riječima Mandića, umnogome doprinjeti transparentnosti cijelog sistema.

On je istakao da veting podrazumijeva utvrđivanje tačnih činjenica vezanih za imovinu u vlasništvu sudija, tužilaca i članova njihovih porodica i da li ista prati njihove zakonite prihode.

Mandić je dodao da veting podrazumijeva i provjeru eventualne povezanosti s kriminalom, analizu stilova života sudija i tužilaca, procjenu profesionalnih kvalifikacija i mnogo drugih kontrola koje za cilj imaju ozdravljenje pravosudnog sistema.

„Tokom razgovora Božoviću sam iznio stav da ne treba gubiti vrijeme kada je u pitanju veting, već da on treba da bude sproveden i završen do kraja godine“, rekao je Mandić.

Kako je naveo, dok poslanici i odbornici prolaze stalne provjere naroda na izborima svake četiri godine i samim tim imaju jednu vrstu opštenarodnog vetinga, sudije i tužioci, koje se na te funkcije biraju do penzije, do sada nijesu morali da prolaze bilo kakvu vrstu suštinske kontrole.

Mandić je istakao da se zbog toga došlo u situaciju da crnogorsko pravosuđe bude kontaminirano uticajem kriminala i izazovima korupcije, što danas predstavlja rak ranu društva.

„Bez vetinga sudija i tužilaca Crna Gora ne može dostići visoke standarde koje su dostigle države EU“, zaključio je Mandić.

