Mandić: Svima na Balkanu najpotrebniji mir

Podgorica, (MINA) – Svima na Balkanu u ovom momentu najpotrebniji je mir, poručio je predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić, navodeći da nije dobro što pojedinci olako donose teške presude koje temeljno ljuljaju poredak i igraju se sa stabilnošću regiona.

Mandić i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević su se danas u Banja Luci sastali sa predsjednikom Republike Srpske (RS) Miloradom Dodikom, predsjednikom Narodne skupštine tog entiteta Nenadom Stevandićem i srpskim članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Željkom Cvijanović.

„Svima na Balkanu, a posebno srpskom narodu u ovom momentu najpotrebniji je mir. Nije dobro što pojedinci olako donose teške presude koje temeljno ljuljaju poredak i igraju se sa stabilnošću cijelog regiona“, rekao je Mandić na platformi X.

Kako je naveo, u Banja Luci su danas on i Knežević, zajedno sa Dodikom, Stevandićem i Cvijanović, poslali poruku mira.

„Poslali smo poruku da podržavamo poštovanje izvornog Dejtona, onog koji je zaustavio zlo koje se dešavalo u našem susjedstvu devedesetih godina, a ne onaj koji se danas na razne načine tumači u pojedinim stranačkim kabinetima“, dodao je Mandić.

On je istakao da su podržali Dejton i Ustav BiH, koji je toj državi podario mir i postavili pitanje ko pri zdravoj pameti želi da ruši sporazum i Ustav koji je zaustavio rat.

Mandić je rekao da je srpski narod uvijek kroz svoju istoriju bio na strani istine i pravde, često praveći kompromise na svoju štetu, samo da bi sačuvao mir i suživot sa drugim narodima u regionu i svijetu.

„Tim istorijskim idealom se vodimo i dan danas. Upravo zbog toga mi je izuzetno drago što je Dodik nakon našeg sastanka ponovo pozvao na razgovor političke predstavnike drugog entiteta u BiH“, naveo je Mandić.

On je poručio da mir i stabilnost nemaju alternativu.

„Svi moramo dati doprinos da se pronađe izlaz iz krize koju su kreirali neodgovorni pojedinci, ne razmišljajući o posledicama po sve narode Balkana“, naveo je Mandić.

