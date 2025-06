Mandić: Spajić neće doći u petak na premijerski sat

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić neće doći u petak na sjednicu Skupštine posvećenu premijerskom satu, saopštio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

Mandić je na sjednici Skupštine rekao da su u utorak dobili obavještenje od Spajića da se ne može odazvati u petak na sjednicu premijerskog sata.

On je naveo da je Spajić predlažio da ta sjednica bude održana u ponedjeljak.

„Nijesam odgovorio na to, jer mi u ponedjeljak imamo posjetu evropskih parlamentaraca“, rekao je Mandić.

Kako je kazao, imaju plan u parlamentu i ne mogu da odgovore pozitivno na taj zahtjev Spajića.

„U petak premijer neće doći u parlament, mi smo zakazali sjednicu i sada se stiču uslovi da opozicija može da postavi pitanje povjerenja premijeru i Vladi“, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, postoje dva puta – jedno je postavljanje pitanja povjerenja predsjedniku parlamenta, a drugo je pitanje povjerenja Vladi.

„Za dosadašnje nezakazivanje imate proceduru da postavite pitanje povejerenja predsjedniku Skupštine jer je prekršio poslovnik. Ako premijer ne dođe u petak, imate mogućnost da postavite pitanje povjerenja Vladi“, dodao je Mandić.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša podsjetio je da je 18. juna premijerski sat zakazan za 27. jun, navodeći da je sjednica zakazana nakon konsultacija Pokreta Evropa sad sa Mandićem.

On je podsjetio je da u aktuelnom sazivu Skupštine od 13 premijerskih satova održano sedam, a da je posljedni bio 27. marta.

„U posljednjih tri mjeseca nijesmo imali ni premijerski ni ministarski sat, ni poslanička pitanja“, rekao je Mugoša.

Kako je rekao, Spajić je Mandića obavijestio da ne može doći na premijerski sat u utorak, a znao je i 18. da ne može.

„On je čekao do 24. juna, pri čemu nijeste obavijestili članove Kolegijuma da je stigao dopis od premijera“, naveo je Mugoša.

Prema njegovim riječima, sve što se loše dešava u parlamentu, rade sinhronizovano Spajić i Mandić, a sve što se ponekad dobro desi rezultat je slučajnosti.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Rakočević podsjeto je da je ključna uloga parlamenta da vrši nadzor nad radom izvršne vlasti koja se bira u parlamentu kako bi služila građanima.

“U ovaj parlament treba da dolaze vršioci izvršne vlasti da polažu račune”, rekao je Rakočević, ističući da je za sprovođenje te jednostavne procedure zadužena Skupština.

Rakočević je naglasio da je predsjednik Skupštine Andrija Mandić u obavezi da zakaže posebu sjednicu Skupštine na kojoj će premijer odgovarati na pitanja poslanika.

“Spajić i Vlada nijesu krivi što ne dolaze u ovaj parlament, može im biti očigledno”, naveo je Rakočević.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori se nikada ranije nije desilo da predsjednik parlamenta tri mjeseca ne zakaže premijerski sat.

Rakočević je podsjetio da u Skupštinu ne dolaze ni ministri i da zbog toga poslanici nemaju priliku da im postave pitanja.

“Građani u finalu nemaju uvid u rad Vlade”, rekao je Rakočević.

