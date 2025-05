Mandić poželio Vučiću brz oporavak

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne bi prekinuo važnu diplomatsku misiju kao što je posjeta Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) bez ozbiljnog zdravstvenog razloga, kazao je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i poželio Vučiću brz oporavak.

Vučić je u subotu bio na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), nakon što mu je pozlilo tokom posjete SAD-u.

„Prije nepunih pet godina hitno sam hospitalizovan i operisan na VMA u Beogradu i nikada ne mogu da zaboravim bratski i ljudski odnos Vučića koji me među prvima posjetio“, napisao je Mandić na mreži X.

Kako je rekao, posao kojim se bave uzima veliki danak kada je u pitanju ono najvažnije – čovjekovo zdravlje.

„Znam da prvi čovjek Srbije ne bi prekinuo izuzetno važnu diplomatsku misiju kakva je posjeta SAD-u bez ozbiljnog zdravstvenog razloga. Vučiću želim brz oporavak, dobro zdravlje i skori povratak redovnim obavezama“, poručio je Mandić.

