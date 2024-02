Mandić: Ponosan sam što smo vratili dostojanstvo Zeti

Podgorica, (MINA) – Sve što Crna Gora ima i čime se danas ponosi počelo je od Zete, kazao je predsjednik parlamenta Andrija Mandić, dodajući da je ponosan što pripada generaciji političara koja je, kako je naveo, vratila dostojanstvo građanima te opštine.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je to rekao na svečanoj sjednici povodom Dana opštine Zeta.

U saopštenju se navodi da je Mandić istakao da je “sve što Crna Gora ima i čime se danas ponosi počelo od Zete, prve države našeg naroda”.

„Vi ste oni koji veliko istorijsko nasleđe Zete, od vremena Vojislavljevića, Nemanjića, Balšića, Lazarevića, Brankovića, Crnojevića i potom Petrovića, prvi prihvatate i njime se ponosite”, kazao je Mandić.

Time se, kako je naveo, pokazuje da Zeta, ne samo što može da iznese veliki istorijski teret, nego ima i čitav niz ideja vezanih za budućnost Crne Gore.

„Vi znate kada je oslobođena Zeta i kada se krenulo ponovo onim putem kojim se išlo vjekovima na ovom prostoru. Jako lijep datum ste izabrali – 8. februar, kada je viševjekovno ropstvo i okupacija na ovim prostorima ukinuto“, kazao je Mandić

Prema njegovim riječima, novo vrijeme traži i nove vještine.

„Ono traži da vlast Zete i Crne Gore odgovore izazovima 21. vijeka, a to je da u našoj državi budu mir i stabilnost, kao i da radimo na ekonomskom oporavku“, naglasio je Mandić.

On je kazao da, sa kolegama Milanom Kneževićem i Mihailom Asanovićem, kao i sa rukovodstvom Opštine, čvrsto zastupa interese Zete.

„Nema sumnje da ćemo zajedno otvoriti perspektive da ovdje dođu dobri investitori i da će se Zeta vratiti na stare staze slave, kada je u pitanju stvaranje dobrih domaćina i najbogatijih ljudi u Crnoj Gori”, poručio je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS