Mandić: Parlamentarna većina snažno opredijeljena za sprovođenje reformi

Podgorica, (MINA) – Nova parlamentarna većina snažno je opredijeljena da sprovođenjem reformi i usvajanjem evropskih standarda ubrza proces integracije Crne Gore u Evropsku uniju (EU), rekao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić u razgovoru sa ambasadorom Švajcarske Ursom Šmidom.

Iz Skupštine je saopšteno da je Mandić upoznao sagovornika sa ključnim prioritetima 28. skupštinskog saziva.

On je konstatovao da dvije prijateljske zemlje imaju tradicionalno dobru i konstruktivnu saradnju, ističući da postoji značajan prostor za unapređenje političkih i ekonomskih odnosa.

“Mandić je upoznao ambasadora Šmida sa aktuelnim političkim prilikama u Crnoj Gori, naglasivši da je nova parlamentarna većina snažno opredijeljena da sprovođenjem reformi i usvajanjem evropskih standarda ubrza proces integracije Crne Gore u EU”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Mandić kazao da u cilju unapređenja standarda građana u Skupština posvećeno ispunjava evropske zahtjeve i da očekuje da će reformom pravosuđa biti ojačane institucije i povjerenje građana u njih.

Ističući da je, afirmišući činjenicu da je Skupština nedavno kompletirala Ustavni sud, Šmid rekao da vjeruje da će uskoro biti postignut konsenzus i u pogledu drugih imenovanja u pravosuđu.

“U tom kontekstu, on je istakao da Švajcarska podržava evropsku integraciju Crne Gore, uz akcenat da usvajanjem evropskih standarda i reformi jačaju institucije u procesu integrisanja naše zemlje u EU”, navodi se u saopštenju.

