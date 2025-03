Mandić: Neophodna dalja primjena preporuka OEBS-a i ODIHR-a

Podgorica, (MINA) – Aktuelni saziv Skupštine postavio je apsolutne rekorde u usvajanju zakona, posebno onih koji su fundamentalni za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), kazao je predsjednik parlamenta Andrija Mandić, dodajući da je neophodna dalja primjena preporuka OEBS-a i ODIHR-a.

Mandić je to rekao na otvaranju konferencije na kojoj će biti predstavljan Izvještaj o sveobuhvatnoj procjeni zakonodavnog postupka u Crnoj Gori.

Predstavljanje Izvještaja organizvala je Skupština Crne Gore, u saradnji sa Kancelarijom OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Mandić je istakao da su proteklih godina, kroz saradnju sa OEBS-om, dobili značajne preporuke koje su pomogle Crnoj Gori da ojača institucije i približi ih najboljoj evropskoj praksi.

„Upravo je 28. saziv postavio apsolutne rekorde u usvajanju zakona, posebno onih koji su fundamentalni za naš ključn spoljnoplitički cilj – članstvo u EU“, rekao je Mandić i dodao da je, kako bi taj proces bio još transparentniji i efikasniji, neophodna dalja primjena preporuka od OEBS-a i ODIHR-a.

Mandić je naveo da su, pored značajnih uspjeha, svjesni izazova na koje ukazuje izvještaj ODIHR-a, posebno kada je u pitanju koordinacija između Skupštine i Vlade, naročito kod donošenja zakona koji se odnose na proces evropskih integracija.

„Vjerujem da ćemo u narednom periodu ozbiljno razmotriti preporuke za unapređenje ovog aspekta zakonodavnog rada, jer je efikasnost i preciznost kada je u pitanju zatvaranje pristupnih poglavlja od izuzetne važnosti“, dodao je Mandić.

Kako je naveo, jedna od važnih preporuka jeste unapređenje prakse javnih konsultacija i saradnje sa civilnim društvom.

„Skupština Crne Gore će, kao najtransparentniji zakonodavni dom u regionu, nastaviti da radi na poboljšanju tog procesa, kako bi svi zainteresovani subjekti mogli aktivno učestvovati u kreiranju javnih politika“, rekao je Mandić.

On je istakao da preporuke, o kojima će danas biti govora, doprinose razmatranju, inoviranju i kreiranju kvalitetnijeg ambijenta u parlamentu.

„To je od ključne važnosti jer je Skupština Crne Gore majka svih vlasti i iz nje proističe stabilnost cijelog društva, a naša vizija jeste Crna Gora kao primjer stabilnosti i demokratije u regionu i šire“, dodao je Mandić.

Kako je naveo, za to je neophodan snažan i efikasan zakonodavni okvir, koji će biti potpuno usaglašen sa međunarodnim standardima i najboljom praksom razvijenih demogratija.

šef Misije OEBS-a u Crnoj Gori Jan Haukas rekao je da je jačanje zakonodavne i nadzorne uloge parlamenta dio napora Misije da podrži demokratske procese u Crnoj Gori.

„Transparentnan i odgovoran zakonodavni proces jača povjerenje javnosti u demokratske institucije. Zakonodavni proces je u srcu uloge i odgovornosti parlamenta“, rekao je Haukas.

On je istakao da su principi demokratskog zakonodavnog procesa ugrađeni u obaveze preuzete u okviru OEBS-a.

„Cilj je stvoriti jasno definisano, transparentno i primjenljivo zakonodavstvo, kroz demokratski proces koji je otvoren i konsultativan, uz istovremeno promovisanje ljudskih prava“, dodao je Haukas.

Šefica Jedinice za zakonodavnu podršku u ODIHR-u, Ana-Lis Šatelan, kazala je da je Mandić pokazao dosljednu posvećenost reformama i unapređenju rada parlamenta, kao i da su njegova energija i entuzijazam bili pravi pokretač tokom procesa procjene.

Ona je objasnila da je procjena koju je sproveo ODIHR zasnovana na metodologiji koja je razvijena tokom posljednjih 20 godina u evaluaciji zakonodavnih procesa u državama članicama OEBS-a.

„Rad je započet jednostavnom, ali ključnom opservacijom, da loši zakoni često proizilaze iz sistemskih problema unutar samog zakonodavnog procesa“, dodala je Šatelan.

Ona je istakla da utvrđene slabosti u načinu na koji se razvijaju i usvajaju politike i zakoni predstavljaju prvi korak ka unapređenju kvaliteta zakonodavstva koje na kraju bude usvojeno.

„Sveobuhvatna procjena pruža analizu ne samo pravnog okvira, već i praksi vezanih za donošenje zakona u Crnoj Gori“, navela je Šatelan.

Kako je rekla, procjenom se ocjenjuje usklađenost sa međunarodnim standardima ljudskih prava i demokratskog upravljanja i obaveza u okviru ljudskog dimenzioniranja OEBS-a.

„Glavni cilj jeste da se bolje upravlja, a da ima manje procesa i da zakoni pridružuju konkretno ostvarive preporuke kako poboljšati ukupan kvalitet, efikasnost i transparentnost zakonodavnog procesa“, rekla je Šatelan.

