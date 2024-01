Mandić: Mojkovac predstavlja snagu razvoja Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Mojkovac predstavlja snagu razvoja Crne Gore, poručio je predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić, dodajući da je zadatak državnih institucija da rade sa svim lokalnim samoupravama kako bi građani imali što bolji životni standard.

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Mandić je prisustvovao svečanoj sjednici povodom Dana opštine Mojkovac.

“Zadatak državnih institucija u Podgorici je da predano rade zajedno sa svim lokalnim samoupravama kako bi građani Crne Gore imali što bolji životni standard i veće šanse za zaposlenje”, kazao je Mandić.

On je, kako se navodi, podsjetio da su nekada učili da je srednjevjekovno Brskovo, u kom je kovan tadašnji novac i koje je osnovao kralj Stefan Uroš Nemanjić, bilo veće od Londona.

Ideja o ekonomskoj važnosti tog kraja je, kako je kazao, temelj modernog Mojkovca.

“Upravo on predstavlja snagu razvoja Crne Gore”, rekao je Mandić.

On je ukazao na značaj Mojkovačke bitke, navodeći da je ona ušla u epopeju ratovanja kao simbol epske Crne Gore.

“Koja je počela ispod Lovćena, a koja se sada kao moderna država intenzivno razvija”, naveo je Mandić.

On je dodao da će Mojkovčani odlučiti o ponovnom otvaranju rudnika koji bi činio novu budućnost tog grada.

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Mandić je u Mojkovcu položio vijenac na spomenik junacima Mojkovačke bitke, povodom 108 godina od Mojkovačke bitke.

