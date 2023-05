Mandić: Miješanje stranih ambasada velika opasnost

Podgorica, (MINA) – Strane ambasade u Crnoj Gori planiraju da sastave koaliciju Pokreta Evropa sad sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), ocijenio je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić.

On je na skupu koalicije “Za budućnost Crne Gore (ZBCG)” u Budvi kazao da je miješanje stranih ambasada u unutrašnji političku život velika opasnost.

„Te ambasade imaju plan da sastave koaliciju Evrope sad zajedno sa podmlađenim DPS-om. To je njihova namjera. I zato treba snažno podržati našu koaliciju, kako se ne bi realizovao taj opasni projekat“, poručio je Mandić.

Sa skupa u Budvi je poručeno da na izborima 11. juna treba potvrditi pobjedu od 30. avgusta 2020. godine i dati povjerenje upravo toj političkoj organizaciji koja je, kako je naveo, i pobijedila režim Mila Đukanovića.

Prema riječima Mandića, koalicija ZBCG čvrsto stoji uz gradonačelnika Budve Mila Božovića.

„Politički napad na prvog čovjeka ovog grada nije bio slučajno. Takva veličanstvena i ubjedljiva pobjeda naše političke organizacije kojoj su se svi divili ne bi mogla da se ostvari da nije bilo takve snažne ličnosti koja je predvodila listu“, rekao je Mandić.

Kako je naveo, koalicija ZBCG ima sjajne ideje, ali nijesu dobili priliku da ih realizuju ranije.

Mandić je istakao da za novac investitora neće gledati da li dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke ili Kine, i da će svaki biti koristan građanima Crne Gore, iz koje god države da dolazi.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je da jedino koalicija ZBCG ima pravo da govori o 30. avgustu jer, kako je rekao, nikoga nijesu izdali.

On je upitao Specijalno državno tužilaštvo kako je moguće da Olivera Injac dobije dva obavezujuća uputstva da bi bila izuzeta od krivičnog gonjenja, iako je bio formiran predmet protiv nje, a Božović nema pravo da ostvari uvid u spise predmeta.

“Postoji jedna metropola turizma koja se zove Budva gdje je njen predsjednik pritvoren, ne zna se zbog čega, ali Opština funkcioniše besprekorno jer on svakoga četvrtka potpisuje plate, odluke, rješenja, omogućava da grad funkcioniše”, rekao je Knežević.

On je istakao da imaju obavezu da pošalju poruku međunarodnim predstavnicima koji dolaze u Crnu Goru da građani odlučuju ko će biti u Vladi, i da će ZBCG biti u njoj.

Knežević je pozvao PES da ne ide sa DPS-om jer, kako je naveo, treba da budu uz građane koji su im ukazali povjerenje.

„Formiraćemo Ministartvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u kojem će se nalaziti istražne jedinice, tužilaštva, sudovi, bezbjedonosne strukture i koji će krenuti u ofanzivnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kazao je Knežević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS