Mandić: Kada se promijeni predsjednik države otvoriće se vrata brzog ulaska u EU

Podgorica, (MINA) – Vrata brzog ulaska Crne Gore u Evropsku uniju (EU) biće otvorena kada se promijeni i predsjednik države, ocijenio je predsjednički kandidat Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

On je u Plavu kazao da ono što je započeto 30. avgusta, a onda kroz lokalne izbore potvrđeno, sada treba da se završi kroz uklanjanje Đukanovićevog režima i sa posljednje važne funkcije koju predstavlja predsjednik Crne Gore.

Mandić je rekao da je ta operacija delikatna.

„Moramo svi da shvatimo da smo mi vlast i više nismo opozicija koje se brani, već imamo odgovornost za čitavu Crnu Goru, a ta odgovornost podrazumijeva da pozovemo i one koji nisu bili sa nama i da im bratski pružimo ruku”, rekao je Mandić.

On je kazao da je potrebno pomirenje u Crnoj Gori i kao preduslov za ekonomski boljitak.

Mandić je rekao da nikada nije zaplakao nijednu Bošnjakinju, Albanku ili Hrvaticu, niti je ikome išta nažao učinio.

„Niti sam ja, niti su moji saradnici učestvovali u operaciji „Lim“ i „Orlov let“, niti smo mi prebijali Bošnjake i Albance”, naveo je Mandić.

Kako je kazao, to da manje brojnim narodima prijeti opasnost od Andrije Mandića su “kampanje laži Mila Đukanovića koje se ovih dana razbijaju kao talasi od hridi”.

“Imam podjednako dobre namjere prema svakoj zajednici u Crnoj Gori i ovo govorim iz srca. Bilo mi je milo kada sam vidio da me ovdje dočekao bivši predsjednik Opštine Plav Orhan Šahmanović i želim javno da mu se zahvalim“, istakao je Mandić.

On je rekao da će se, kada se promijeni i predsjednik države, otvoriti vrata brzog ulaska Crne Gore u EU.

Mandić je naglasio i prednosti otvorenih granica koje donosi inicijativa Otvoreni Balkan.

„Svi zajedno treba da gradimo novu i pomirenu Crnu Goru“, poručuje Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS