Mandić: Dogovor moguć do sjutra u 12 sati

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović je već trebalo da započne pregovore o rekonstrukciji Vlade, rekao je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić, navodeći da je dogovor moguć do sjutra u 12 sati.

Mandić je za Televiziju (TV) Adria kazao da je aktuelna Vlada već pala, jer je u Skupštini većina protiv nje, s obzirom na to da su pred poslanicima dvije inicijative o nepovjerenju.

On je naveo da je politika djelatnost u kojoj je normalno da se sve promijeni za pet minuta, pa da se stoga sve može promjeniti do sjutra, do 12 sati.

“Ako postoji dobra namjera da se vratimo na ono što nam je narod dao, a narod Crne Gore je jasno saopštio da želi Demokratsku partiju socijalista u opoziciji, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, i da se osjećaj za pravdu pokaže u svim sferama djelovanja, onda nije nikakav problem da u ovom vremenu do 12 sati sjutra postignemo neki dogovor”, smatra Mandić.

Kako prenosi portal TV Adria, on je rekao da to ne zavisi od DF-a već od činilaca koji su u Vladi i drugih opozicionih stranaka.

Komentarišući izjavu premijera Dritana Abazovića da je, ukoliko Vlada ne padne, spreman na tehničku Vladu, Mandić je kazao da je tehnička Vlada jedno od rješenja koje omogućava da ta Vlada pripremi i organizuje prve i slobodne izbore u Crnoj Gori.

“Ni izbori od 30. avgusta, iako je na njima pobijedila tadašnja opozicija, nijesu bili ni slobodni, niti su bili pošteni i ono što bismo mogli da kažemo da je velika tekovina ovog parlamentarnog saziva – to bi bilo da imamo prve slobodne izbore u Crnoj Gori”, naveo je Mandić.

On je kazao da će za to biti potreban novi izborni zakon, dodajući da je Abazović pregovore već trebalo da započne, umjesto što ih najavljuje od ponedjeljka, budući da mu je DPS poručio da ga više ne podržava.

Mandić je kazao da ne zna zašto se čeka ponedjeljak, kada će se sjutra odlučivati o Vladi.

“Ako Abazović želi da pronađe rješenje jer je već isključio iz budućeg sastava Vlade one koji su pokrenuli tu inicijativu, a do sada su ga podržavali, onda bi bilo dobro da razmisli o svemu i u ovih 24 sata i pronađe rešenje koje će biti zadovoljavajuće za sve one koji su pripadali nekadašnjoj parlamentarnoj većini”, smatra Mandić.

