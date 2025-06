Mandić: Čvrsto vjerujem da ćemo biti prva naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da čvrsto vjeruje da će Crna Gora biti prva naredna članica Evropske unije (EU) 2028. godine, ali da će ta odluka zavisiti i od Brisela.

Mandić je u intervjuu Televiziji Crne Gore rekao da je važnije od toga da Crna Gora bude država srećnih i bogatih ljudi, a to će se jedino postići ako zakoni budu jednaki za sve.

On je podsjetio da je parlamentarna većina postavila dva cilja – prvi spoljnopolitički da Crna Gora bude prva naredna članica EU.

„Imamo prvu dionicu naredne godine koja se tiče zatvaranja socijalnog dijaloga, i vjerujem da ćemo 2028. postati prva naredna članica EU. Uradićemo sve što je do nas, ali ta odluka će konačno zavisiti od samog Brisela i država članica koje drže EU”, rekao je Mandić, prenosi portal RTCG.

Kako je rekao, drugi cilj, koji je važniji za građane, jeste da Crna Gora bude država srećnih i bogatih ljudi, a da bi tako bilo, zakoni moraju podjednako da važe za sve, odnosno da nema nedodirljivih.

Govoreći o glasanju u Skupštini o njegovoj smjeni i na pitanje da li se osipa podrška parlamentarne većine, Mandić je kazao da svako glasa po sopstvenom nahođenju i da nijednog poslanika nije pozvao i tražio da glasa za njegov ostanak na funkciji predsjednika.

“Opozicija ima pravo da pokreće te inicijative. U sali nije bio prisutan isti broj poslanika kao kada sam biran. Tako da, ne možete samo uporediti koliko je bilo za a koliko protiv, jer je mali broj poslanika bio prisutan. To je sastavni dio parlamentarnog života”, rekao je Mandić.

On je ocijenio da je jasno da ne pada podrška.

“Zato što ljudi razumiju ideju i ovo što mi radimo. Građani razumiju da se država kreće u dobrom pravcu. Ranije u državnim institucijama niko nije smio da progovori bilo šta. Ta sloboda koju smo uspjeli da osvojimo 2020. godine je najveće bogatstvo koje imamo, i važno je da se nađe mjera da to ne pređe u anarhiju“, naglasio je Mandić.

Mandić je kazao da je najmanje izjava davao oko slučaja u kojem je njegov sinovac Danilo Mandić osumnjičen da je ranio dvije osobe, vjerujući da će time pokazati da je ovo “nova Crna Gora gdje je zakon podjednak za sve”.

“Ono što mogu da kažem pošto živimo u istoj kući, taj momak je porastao pored mene, to je dobar i čestit čovjek. Taj čovjek od 35 godina odgovara ili odgovaraće za svoje postupke”, rekao je Mandić.

On je istakao da traži samo da se utvrdi istina.

“Ako je moj sinovac kriv, neka odgovara. Ali ako nije kriv, nego se samo vodi kampanja, to će utvrditi nadleženi. Nijedan materijalni dokaz ne povezuje mog sinovca sa tim događajem”, dodao je Mandić.

On smatra da kampanja vodi protiv njega zbog Anketnog odbora.

Mandić je naveo da sada priču gdje niko nije stradao izjednačavaju sa Anketnim odborom, koji raskrinkava najopasniju kriminalnu organizaciju u Crnoj Gori “iza koje se nalazi 60 leševa za koje nikada nije utvrđeno ko ih je ubio – od ministra Pavla Bulatovića, Duška Jovanovića, Slavoljuba Šćekića, Mladena Klikovca, Gorana Žugića, Belog Raspovića”.

“Sada neko pokušava da tu priču kroz javnost i pitanja novinara i nametanje teme, izjednači sa onim što je Crnu Goru zavilo u crno”, dodao je Mandić.

On je poručio da je veoma zadovoljan učinkom koji pravi vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović.

“Očekujem i od ANB da ćemo imati promjenu zakona i da ćemo, i u tom segmentu omogućiti da se dođe do odstranjenja iz ANB-a onih ljudi koji su kompromitovani. Ova država mora da se preuređuje na način da se izvlače trule daske iz tog sistema”, naveo je Mandić.

Kako je kazao, 30. avgusta veliki dio dokumentacije koja se nalazila u ANB-u ili MUP-u spaljen je ili uništen.

“Kažu da je na Žabljaku dimilo svakog dana da bi se uništitli mnogi podaci koji su služili za osudu onih koji su zloupotrebljavali MUP. Ali, kao što je progovorio Paunović, postoje svjedoci. Ti su ljudi spremni da progovore o tome. To što je neko spaljivao dosijea ne znači da se do istine ne može doći”, naveo je Mandić.

Govoreći o unapređenju aerodroma, Mandić je kazao da mogu da se urade dvije stvari – da ih unaprijede po iskustvu drugih država, daju pod koncesije i zaštite interese kroz konkretne ugovore.

“Prethodnih dana vodila se polemika da li neko ispunjava ili ne ispunjava uslove Tenderske komisije. Istrajavao sam na tom da se poštuje zakon jer smo svi dužni to, ali da vodimo računa o tome da treba da dobijemo ponudu koja će biti u korist građana, zaposlenih na aerodromima, lokalnih zajednica, prvenstveno opštine Zeta i Tivat“, dodao je Mandić.

On je naglasio da je za principijelni pristup koji podrazumijeva “da svi imaju šanse, da najbolja ponuda bude prisutna i u skladu sa našim važećim zakonima”, dok će odluku donijeti Vlada Crne Gore.

“Imali smo u prošlosti veliki broj tendera koje je neko namiještao, znamo kako je funkcionisala Crna Gora i da je postojao jedan čovjek koji je upravljao svim procesima, danas toga nema, nit su to Milojko Spajić nit Andrija Mandić nit predsjednik Tenderske komisije, danas je važno da budu zadovoljeni svi uslovi koji ovu zemlju kreću naprijed, ka punopravnom članstvu u EU”, poručio je Mandić.

