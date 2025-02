Mandić: Crna Gora se više neće povlačiti pred kriminalom

Podgorica, (MINA) – Poseban zakon o borbi protiv terorizma i inovirana Strategija nacionalne bezbjednosti osnažili bi kapacitete državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić i poručio da se Crna Gora više neće povlačiti pred tom pošasti.

Mandić je bio domaćin okruglog stola na temu „Inicijativa za proglašenje kriminalnih klanova terorističkim organizacijama“, kome su prisustvovali predstavnici vladajuće koalicije.

On je, uvodnom obraćanju, kazao da je krajnje vrijeme da kriminalne klanove, koji svojim djelovanjem ugrožavaju bezbjednost države i njenih građana, označe onim što i jesu – terorističkim organizacijama.

Mandić je rekao da je njegova inicijativa naišla na podršku predsjednika države i Vlade, Jakova Milatovića i Milojka Spajića, i da će na nastavku sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost dodatno razgovarati na tu temu.

On je dodao da, iako je ideju proglašavanja organizovanih kriminalnih grupa terorističkim organizacijama globalno predstavio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp, ona u Crnoj Gori postoji odavno, i da je njen promoter nekadašnji Demokratski front (DF), prvenstveno jedan od nekadašnjih lidera tog saveza Nebojša Medojević.

Mandić je poručio da je danas trenutak kada moraju reći – dosta.

“Ne smijemo dozvoliti da Crna Gora postane talac kriminalaca koji su, koristeći strah i nasilje, stvorili paralelne strukture moći i potkopali institucije ove države“, istakao je Mandić.

On je kazao da im je obaveza da stvore sistem u kojem će pravda biti jednaka za sve, a u kojem nijedan kriminalac neće biti iznad zakona.

„Poslednji momenat je da otpočnemo odlučnu i bezrezervnu borbu za ozdravljenje ove države“, rekao je Mandić.

On je kazao da se danas u sudstvu teško može pronaći sudija koji želi ili smije da donese presudu „opasnim ljudima“.

„Teško da se može pronaći sudija koji će se usuditi da stane na stranu pravde, jer zna da time dovodi u pitanje svoj i život svoje porodice“, dodao je Mandić.

On je poručio da se ne smije dozvoliti da kriminal ima političke predstavnike, da klanovi raznim metodama sprečavaju reforme Crne Gore.

„Da bismo ostvarili ovaj cilj predložio sam donošenje posebnog zakona o borbi protiv terorizma, kao i inoviranje Strategije nacionalne bezbjednosti. To će biti nova pravna oružja koja će osnažiti kapacitete državnih organa u borbi protiv ovoga zla koje je zahvatilo Crnu Goru“, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, navedeni zakon bi omogućio sprovođenje važnih javnih politika i eliminisao opstrukcije u izvršavanju obaveza iz poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa EU.

On je kazao da se treba ugledati na SAD i Italiju koje su razvile efikasan model borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma, i sa njihovim nadležnim organima uspostaviti neposrednu saradnju u toj oblasti.

Mandić je dodao da je, pored donošenja tog zakona, neophodno da Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odjeljenje što prije počnu sa radom u novim, adekvatnim prostorijama, kako bi unaprijedili efikasnost.

On je rekao da treba uspostaviti što kvalitetniju i sadržajniju komunikaciju i saradnju sa relevantnim predstavnicima EU i SAD i da očekuje snažnu podršku međunarodnih partnera.

„Crna Gora se više neće povlačiti pred kriminalom. Došlo je vrijeme da uspostavimo sistem u kojem će pravda, a ne strah, biti vodilja našeg društva“, poručio je Mandić.

On je rekao da je organizovanje današeg okruglog stola prvi korak u tom pravcu, navodeći da je siguran da zajedno mogu izgraditi Crnu Goru koja je sigurna za sve njene građane.

„Neka ova borba koju vodimo godinama, a čiju oštricu želimo da uspostavimo donošenjem novog zakona, bude borba za budućnost naše djece. Za suverenu Crnu Goru, koja neće biti poznata po kriminalnim klanovima već, kako je opisao Marko Miljanov, da bude sojska, čojska i junačka“, naveo je Mandić.

Ministar pravde Bojan Božović kazao je da je resor kojim rukovodi inicirao potpisivanje sporazuma sa SAD po pitanju ekstradicije, koje će omogućiti još bolju u i tješnju saradnju sa tom zemljom.

On je kazao da su poslednjem periodu radili brojne intervencije o pitanju krivičnog zakonodavstva i da u budućnosti fokus treba da bude na kontroli nelegalnog oružja i trgovini oružjem i eksplozivnim materijama.

Božović smatra da se više pažnje mora posveti pitanju proširenja zatvorskih kapaciteta.

On je kazao da se eventualno treba staviti tačka na priču o zatvoru u Mojkovcu, a da se novac planiran za njegovu izgradnju preusmjeri za proširenje prostornih kapaciteta zatvora u Spužu.

“Mnogo racionalnije je da osnažimo prostorne kapacitete u Spužu. O tome ćemo uskoro donijeti konačnu odluku”, rekao je Božović i dodao da Mojkovac treba turistički razvijati, a ne praviti zatvor u njemu.

On je rekao da vjeruje da Crna Gora ima mnogo hrabrih sudija spremnih da donesu odluku u teškim predmetima.

Božović je poručio da se, kakva god bude inicijativa i zakonski tekst, mora obezbijediti pravičan postupak, podići stepen vladavine prava, ali i zaštiti nacionalna bezbjednost, koja je zbog djelovanja kriminalnih grupa znala biti poljuljana.

Lider Pokreta za promjene, Nebojša Medojević, kazao je da je nekadađnji DF još 2015. godine uočio da je organizovani kriminal ključna prijetnja ustavnom poretku, stabilnosti i bezbjednosti Crne Gore.

“Organizovani kriminal u Crnoj Gori ima politički bekgraund, nastao je u kabinetima predsjednika države i Vlade. Osim političkog, i idološki bekgraund klasifikuje ih za terorističke organizacije”, kazao je Medojević.

On je rekao da su dva klana u Crnoj Gori nastala pod rukovodstvom bivšeg režima, te da se kao ideološke vođe političkih procesa pojavljuju oni koji su “čistili” put nakon zločina, pripremali teren, uništavali dokaze.

Medojević je rekao da je politički uticaj mafije najozbiljnija prijetnja po nacionalnu bezbjednost i da su potrebna samo radikalna, a ne polovična rješenja, “kako bi se država otela iz zagrljaja narko kartela i vratila građanima”.

“Zato treba narko kartele u Crnoj Gori proglasiti terorističkim organizacijama, inovirati Strategiju nacionalne bezbjednost, usvojiti adekvatan zakonski okvir kako bi se olakšao operativni rad bezbjednosnim agencijama na otkrivanju i sprečavanju krivičnih djela”, poručio je Medojević.

On je rekao da to donekle ugrožava ljudska prava definisana Ustavom i evropskim konvencijama, ali da je to rizik koji moraju prihvatiti.

“Ugrožavanje ustavnog poretka, mira i stabilnosti zemlje je važniji cilj nego stoprocentno pridržavanje tih najvisočijih standarda kada su u pitanju ljudska prava. Tu donosioci odluka moraju da prelome”, istakao je Medojević.

On je organizovani kriminal uporedio sa kancerom i dodao da upravo zbog toga potezi moraju biti radikalni.

Medojević je kazao da organizovane kriminalne grupe imaju uticaj kroz opoziciju i da se zbog toga zalagao da se zabrani Demokratska partija socijalista “kao političko krilo organizovanog kriminala”.

“Mi smo dozvolili našim narko kartelima da imaju svoje portale, svoje medije, da preko njih komuniciraju sa ljudima u zatvrou u Spužu. To smo mi dozvolili, jer poslije 30. avgusta nijesmo imali hrabrosti da sprovedemo radikalne reforme”, kazao je Medojević, dodajući da su sve to registrovale strane partnerske službe.

Poslanik Pokreta Evropa sad i predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, Miodrag Laković, rekao je da ga čudi Medojevićeva nesenzibilnost za ljudska prava i dodao da su to teme sa kojima ne bi trebalo da se igraju u trenutku kada je država na ubrzanom putu ka Evropskoj uniji (EU).

“Mislim da je dobro da je Savjet za odbranu i bezbjednost na ovaj način izrazi volju da se bore protiv organizovanog kriminala, ali je od volje do institucionalnog okvira dug put”, rekao je Laković.

On je kazao da je dobro rješenje donošenje nove Strategije nacionalne bezbjednosti, jer je važeća zastarjela, a treba identifikovati nove prijetnje i opasnosti.

Laković smatra da radikana rješenja u ovom trenutku nijesu primjerena jer, zbog nedostaka institucionalnih kapaciteta, nijesu iskorišćena sva zakonska rješenja koja trenutno postoje u Crnoj Gori.

On je dodao i da se kasni sa primjenom modernih tehnologija u smislu presrijetanja komunikacija organizovnaih kriminalnig grupa.

Laković je ocijenio da će usvajanjem zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom doprinijeti borbi, jer će moći da u najvećoj mjeri ograniče djelovanje kriminalnih klanova i da “udare” na njihovu imovinu.

“Tek ako sve što nam zakonski okviri omogućavaju ne da rezultat, onda nam preostaju radikalna rješenja”, rekao je Laković.

Poslanik Nove srpske demokratije i predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode, Jovan Vučurović, kazao je da je pristalica radikalnih rješenja u borbi protiv organizovanog kriminala i da smatra da će Crna Gora iz te borbe izaći kao pobjednik.

On je rekao da je Mandićeva inicijativa odmah naišla na kritike dežurnih kritičara, iz političkih razloga.

Vučurović je kazao da postoje pomaci u radu tužilaštva, ali ne i sudstva.

“Sudstvo je “rak rana”. Slažem se Božovićem da ne treba govoriti da sve sudije rad loš posao, ali mislim će se i on složiti sa mnom da nemamo nijednu presudu protiv narko kartela”, rekao je Vučurović.

Predsjednica Administrativnog odbora Jelena Nedović je ocijenila da se mora mnogo više ulagati u digitalizaciju i vještačku inteligenciju i razvijati te grane, iz razloga što se i kriminal razvija u tehnološkom smislu.

Ona je kazala da se, kada je riječ o oduzimanju imovine, mora mijenjati postojeći zakonski okvir, uvesti strože kazne i stvarati sigurni program za zaštitu svjedoka koji mogu pomoći u razbijanju kriminalnih grupa.

Bivši predsjednik Ustavnog suda Miodrag Gogić kazao je da podržava ideju Mandića i da je bitno da se politički uticaj na organizovani kriminal inkorporira u krivično zakonodavstvo.

“Ideja je sjajna. Neće biti lak i brz put do postizanja krajnog ishoda”, rekao je Gogić.

On je dodao da je tačno je da je “ovdje na ivici kršenje ljudskih prava”, ali je i kazao da postoji tolerancija Evropskog suda za ljudska prava i slobode u dijelu dozvoljenosti određenih kršenja, zbog posljedica koje nosi terorizam kao globalna opasnost.

Savjetnik za bezbjednost predsjednika Vlade Todor Goranović kazao je da je riješenost Vlade i premijera se bore protiv kriminala neupitna i da će Mandićeva inicijativa imati podršku.

