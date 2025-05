Lopatka: Prvi put od 2013. godine EU bi ponovo mogla biti proširena

Podgorica, (MINA) – Pregovori Crne Gore i Evorpske unije (EU) su daleko odmakli i prvi put, od pristupanja Hrvatske 2013. godine, Unija bi ponovo mogla biti proširena i ojačana, kazao je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru ispred Evropske narodne partije (EPP), Rajnhold Lopatka.

Lopatka se na marginama kongresa EPP-a založio za prijem novih članica u EU.

„Sada moramo učiniti sve da unaprijedimo proširenje na Zapadnom Balkanu“, naveo je Lopatka u saopštenju.

On je poručio da je, kao glavni izvjestilac EPP u Evropskom parlamentu za Crnu Goru, uvjeren da EU može primiti Crnu Goru u ovom mandatu i tako ponovo postati Unija sa 28 država članica.

„Pristupni pregovori sa Crnom Gorom su daleko odmakli. Po prvi put od pristupanja Hrvatske 2013. godine mogli bismo ponovo proširiti EU i time je ojačati. Krajnje je vrijeme da pređemo sa riječi na djela“, poručio je Lopatka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS