Leković: Anketni odbor da od ANB-a traži dokumentaciju u vezi ubistva Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokrata Momčilo Leković predložio je da Anketni odbor od Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) zatraži cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na okolnosti, događaje, aktivnosti i operativna saznanja u vezi sa ubistvom glavnog i odgovornog urednika Dana, Duška Jovanovića.

Leković je kazao da je, u skladu sa ovlašćenjima koja su definisana članom 12 Zakona o parlamentarnoj istrazi, danas podnio zahtjev i predložio da Anketni odbor na prvoj sljedećoj sjednici donese odluku o upućivanju zvaničnog zahtjeva ANB-u radi dobijanja te dokumentacije.

On je podsjetio da je bivši direktor ANB-a i bivši premijer, Duška Markovića, prije dva dana rekao da garantuje da Jovanović nije bio pod nadzorom službe, niti pod mjerama nadzora niti pratnje.

Leković je dodao da je Marković kazao da vlast može da otvori dosijee službe u predmetu Duška Jovanovića i da je to predmet od prvorazrednog interesa, kao i da može da se pročita, uzme dokumentacija iz tog perioda i vidi sve šta je služba radila.

„U skladu sa ovom izjavom i u interesu rasvjetljavanja svih okolnosti tog politički i društveno osjetljivog slučaja, predlažem da Anketni odbor uputi zvaničan zahtjev ANB-u za dostavljanje sve relevantne dokumentacije koja se odnosi na aktivnosti službe u periodu koji je od značaja za istragu o ubistvu Duška Jovanovića“, naveo je Leković u saopštenju.

On je predložio i da Anketni odbor zatraži i dokumenta sa oznakom tajnosti, uz pozivanje na zakonsku obavezu omogućavanja uvida članovima Anketnog odbora u skladu sa zakonom koji reguliše pristup tajnim podacima.

Leković je predožio i da Odbor naglasi hitnost postupanja po zahtjevu, imajući u vidu značaj i težinu ovog predmeta.

„Cilj ovog zahtjeva je da se, na osnovu stvarne i potpune dokumentacije, utvrdi uloga i postupanje službe i da se doprinese rasvjetljavanju činjenica od javnog interesa, a sve u skladu sa Odlukom o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora“, zaključio je Leković.

