Lekić: Neće biti nove vlade

Podgorica, (MINA) – Nova vlada neće biti sastavljena, saopštio je mandatar i lider Demosa Miodrag Lekić.

On je, nakon sastanka sa liderima parlamentarne većine, kazao da će se mnoge snage poražene na izborima u avgustu 2020. obradovati time što vlada neće biti sastavljena.

“Stigli smo na sastanak s potpisima i dogovorenim planom dinamike u vezi ovog procesa. Učinio sam da sve bude javno, i to je princip koji je realizovan”, rekao je Lekić.

On je ocijenio da je uspio da zadrži dostojanstvo države i da se o vladi odlučuje o Crnoj Gori.

“Rekao sam da će vlada biti ozbiljna ili je neće biti. Neće je biti, a ko je bio ozbiljan neka građani protumače. Mnoge snage poražene 2020. će se obradovati”, istakao je Lekić.

