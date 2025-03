Lano: EU da preuzme veću ulogu u koordinaciji odbrane

Brisel, (MINA) – Evropska unija (EU) bi trebalo da preuzme veću ulogu kada je u pitanju koordinacija odbrane, ocijenio je izvršni direktor Centra za evropske političke studije, Karel Lano.

On je, u intervjuu za European Newsroom, rekao da EU, na nivou zajednice, ima ograničene ekspertske kapacitete kada je u pitanju domen odbrane, koji je uvijek bio u nadležnosti država članica.

Na pitanje da li Evropska komisija (EK) preuzima jaču ulogu u oblasti odbrane, s obzirom na neizvjesnost oko američkih obaveza prema NATO-u i EU, Lano je kazao da bi EU trebalo da preuzme veću ulogu kada je u pitanju koordinacija odbrane.

„EU ima svoju ekspertizu iz drugih domena, ali u samoj srži odbrana je isključena iz ugovora Unije i ona ostaje u nadležnosti država članica”, ukazao je Lano, navodeći da će taj problem postojati sve dok se Unija njime ne pozabavi.

Komentarišući najave povećanja izdvajanja za odbranu, Lano je istakao da “EU prvo treba da troši bolje za odbranu, pa onda više”.

„Bolja potrošnja znači da moramo koordinirati među sobom kako trošimo, šta radimo i na koje aspekte odbrane trošimo”, pojasnio je Lano.

On je rekao da je EK počela da se bavi različitim segmentima povećanja izdvajanja za odbranu, dodajući da je veoma važno da se to uradi sistematski.

„EK se bavi nekim od ovih pitanja, ali mislim da to mora početi na vrlo sistematičan način, jer je to potpuno novo područje za EU, koje smo vidjeli da se nazire već neko vrijeme”, kazao je Lano.

On je naglasio da je stručnost na nivou EU za oblast odbrane, posebno u administraciji, izuzetno ograničena.

Lano je kazao da EU u narednom periodu mora jačati i transparentnost u radu, posebno kada su u pitanju građani Unije kojima je potrebno približiti proces donošenja odluka u Uniji.

Prema njegovim riječima, EU mora posvetiti pažnju i drugim regionima u svijetu, ukoliko želi da bude važan igrač na međunarodnoj sceni.

Lano je naveo da je EU obično potpuno fokusirana na SAD, dok ima partnere i u drugim djelovima svijeta.

On je ocijenio da EU nema potpuno jasnu poitiku prema Izraelu i Pojasu Gaze, ali ni prema pojedinim djelovima Afrike, Latinske Amerike, ističući da je važno da Unija ima jasne pozicije.

