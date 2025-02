Laković: O pitanju političkih zatvorenika nakon ispunjenja državnih prioriteta

Podgorica, (MINA) – Rehabilitaciju i obeštećenje političkih zatvorenika Golog otoka i druga slična pitanja treba rješavati nakon što se ispune državni prioriteti za koje su političkim subjektima građani dali mandat, ocijenio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Miodrag Laković.

On je kazao da u PES-u inicijativu predsjednika države Jakova Milatovića, koja se odnosi na donošenje zakona o rehabilitaciji i obeštećenju političkih zatvorenika Golog otoka, Svetog Grgura i drugih zatvora, smatraju humanom, pravednom i zasnovanom na istorijskim činjenicama.

„Ipak, u trenutnom političkom kontekstu i društvenom trenutku, ova tema bi potencijalno mogla da izazove dalje podjele i polarizaciju, kao i paralelno otvaranje drugih bolnih i traumatičnih tema iz prošlosti“, naveo je Laković u saopštenju.

On je rekao da zbog toga PES insistira na okupljanju političkih subjekata i društva oko ispunjenja strateških ciljeva Crne Gore, na način definisan u dokumentu Barometar 26.

„A da rješavanje ovog i sličnih pitanja ostavimo nakon što ispunimo državne prioritete za koje su nam građani dali mandat“, zaključio je Laković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS