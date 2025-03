Lajčak od 1. aprila Ficov savjetnik za pitanja nacionalne bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Savjetnik predsjednika Vlade Slovačke Roberta Fica za pitanja nacionalne bezbjednosti od 1. aprila biće Miroslav Lajčak, saopšteno je iz slovačke Ambasade u Podgorici.

Iz Ambasade Slovačke u Podgorici medijima su dostavili Lajčakovu izjavu.

On je naveo da želi da ispravi netačnu informaciju koja se pojavila u medijima.

“Od 1. aprila postajem eksterni savjetnik predsjednika vlade. Naziv funkcije je „savjetnik za pitanja nacionalne bezbjednosti“, a od mene se očekuje da predsjedniku vlade savjetujem u strateškim vanjskopolitičkim i bezbjednosnim pitanjima”, rekao je Lajčak.

On je dodao da će tu funkciju obavljati sa skraćenim radnim vremenom, pored njegovih drugih aktivnosti.

