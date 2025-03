Kurti: Imamo dokaze da se Srbija miješala u izbore 9. februara

Priština, (MINA) – Kosovski premijer Aljbin Kurti optužio je Srbiju da se direktno miješala u parlamentarne izbore na Kosovu 9. februara i da utiče na izbore srpskih i poslanika drugih manjina.

“Državni aparat Srbije uložio je izuzetne napore da nanese štetu rivalskim srpskim entitetima, posebno Stranci slobode, pravde i opstanka i Srpskoj demokratskoj stranci, kao i biračima subjekata iz drugih zajednica, uglavnom Roma i Aškalija”, rekao je Kurti, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Stranku za slobodu, pravdu i opstanak predvodi Nenad Rašić, koji je ministar u Kurtijevoj vladi, imenovanoj nakon smjene vodeće srpske stranke sa podrškom Beograda, Srpske liste, iz kosovskih institucija.

Rašić je, govoreći sa Kurtijem na konferenciji u Prištini, kazao da vlasti Srbije koriste kosovske Srbe kao mehanizam upravljanja, ali i kao element destruktivnosti.

“Ne žele da imamo punu integraciju i harmoničan život na Kosovu, već upravo suprotno”, rekao je Rašić.

Kurti je kazao da su se pojedini predstavnici gotovo svih drugih srpskih političkih subjekata povukli iz trke nakon prijetnji koje su dobili.

On je naveo da su ti slučajevi zabilježeni u četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, ali i u ostalih šest opština na jugu zemlje.

“Za većinu ovih slučajeva naše institucije imaju dokaze koje, zarad privatnosti i sigurnosti građana Srbije, nije korisno iznositi u javnost”, rekao je Kurti.

Posmatračka misija Evropske unije (EU) je u predstavljanju svojih preliminarnih nalaza o izborima 9. februara istakla da se Srbija umiješala u izbore pritiskom na srpske birače na Kosovu.

Njemačka je takođe optužila Srbiju za miješanje u izbore na Kosovu.

Prema podacima Centralne izborne komisije Kosova, Srpska lista, koja uživa podršku zvaničnog Beograda, dobila je više od 38 hiljada glasova, dok je Rašićeva stranka dobila oko četiri hiljade glasova.

Ustav Kosova garantuje srpskoj zajednici deset od 120 mjesta u Skupštini i još deset drugim nevećinskim zajednicama.

Kurti je optužio Srbiju za hibridnu intervenciju, kroz finansijske mamce i uslovljavanje, ucjene, zastrašivanja i prijetnje da bi se birači natjerali da glasaju za Srpsku listu.

On je naveo “da su kosovske vlasti identifikovale sedam instanci ili državnih aktera, prvi je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, drugi glavni terorista Milan Radoičić, šef Kancelarije za Kosovo u Vladi Srbije Petar Petković, Srpska obavještajna agencija (BIA), srpski mediji pod kontrolom Vlade, Srpska lista i nelegalne srpske strukture”.

“Predsjednik Srbije je sam pozvao sve srpske državne i nedržavne aktere da se uključe u kosovske izbore. U tom cilju izvršnu ulogu imao je glavni terorista Milan Radoičić, odnosno čovjek koji je dobio zaduženje za Kosovo od predsjednika Srbije”, rekao je Kurti.

Kurti je kazao da je Srbija koristila najmanje deset metoda da se umiješa u izbore, kao što su finansijski mamci kroz obezbjeđivanje mjesečne isplate od oko 170 EUR za sve punoljetne osobe, prijetnje gubitkom finansijskih beneficija, podjele među rivalima Srpske liste, ucjene i pritiske da se ne podrže drugi subjekti osim Srpske liste, između ostalog.

