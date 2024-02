Krivokapić: Raskol između Spajića i Milatovića uzbuna za ostale političke aktere

Podgorica, (MINA) – Raskol između premijera Milojka Spajića i predsjednika Jakova Milatovića koji se desio izlaskom Milatovića iz Pokreta Evropa sad (PES) predstavlja uzbunu za ostale političke aktere u Crnoj Gori, ocijenio je bivši premijer Zdravko Krivokapić.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, kazao da Spajić, koji je premijer i prva ličnost vladajuće većine polako, ali sugurno, preuzima liberalniji dio biračkog tijela.

Prema riječima Krivokapića, Milatović koji je predsjednik države i možda budući lider nekog novog političkog subjekta, vješto ulazi u konzervativniji dio biračkog tijela.

Kako je naveo Krivokapić, dok Spajić spretno razbija biračku tvrđavu nekadašnje Demokratske partije socijalista (DPS), Milatović predstavlja veliku opasnost za biračko tijelo Demokrata i ranije koalicije Za budućnost Crne Gore.

„Njihovo razdvajanje je zapravo uzbuna za druge političke aktere“, kazao je Krivokapić.

On je dodao da je situacija takva da će njih dvojica uživati kumulativnu podršku blizu 60 odsto birača, i to, kako je objasnio, na prvim narednim parlamentarnim izborima 2027. godine.

„A onaj ko nas je uništio zajedno sa DPS-om završiće na obroncima cenzusa”, poručio je Krivokapić.

On je dodao da je i dalje uvjeren da će Spajić i Milatović zajedno, bez obzira na razlike, uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju.

