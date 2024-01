Krapović: Važna podrška Njemačke na crnogorskom putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Jedan od prioriteta u vanjskoj politici Vlade Crne Gore je usklađenost sa vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU), kazao je ministar odbrane Dragan Krapović, dodajući da je podrška Njemačke na crnogorskom putu ka EU veoma važna.

Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da se Krapović danas sastao sa ambasadorom Njemačke u Crnoj Gori Peterom Feltenom, a sastanku je pristustvovao i izaslanik odbrane te države Guido Altendorf.

Krapović je, kako se navodi, kazao da je od nemjerljive važnosti podrška Njemačke na crnogorskom putu ka EU.

„Imajuću u vidu da je jedan od prioriteta vanjske politike 44. Vlade usklađenost sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU”, kazao je Krapović.

On je ukazao na značaj savezničkih odnosa Crne Gore i Njemačke u NATO-u, kao i dosadašnju intenzivnu bilateralnu saradnju.

Krapović je kazao da je uvjeren da će odbrambena saradnja dvije države biti dodatno unaprijeđena.

On je naglasio značaj partnerske podrške Njemačke na crnogorskom putu ka članstvu u NATO, a potom i važnost jačanja savezništva u okviru Alijanse.

Krapović je podsjetio da je odlična saradnja vojski Crne Gore i Njemačke, koja je uspostavljena tokom zajedničkog doprinosa izgradnji mira i stabilnosti u Avganistanu, ojačana kroz projkete modernizacije kapaciteta Vojske Crne Gore.

„Kao i jačanja kadrovskih sposobnosti kroz brojna usavršavanja i obuke”, naveo je Krapović.

U saopštenju se navodi da je Felten istakao da očekuje da će Crna Gora, kao pouzdana NATO članica, nastaviti da doprinosi regionalnoj stabilnosti, kao i jačanju međunarodnog mira i bezbjednosti.

On je kazao da će Njemačka nastaviti da podržava jačanje odbrambenih kapaciteta Crne Gore, kao i da afirmiše evropsku perspektivu, ne samo Crne Gore već i cijelog regiona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS