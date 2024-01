Krapović: Pripadnici VCG ističu se profesionalizmom i humanošću

Podgorica, (MINA) – U redovima Vojske Crne Gore (VCG) postoje pripadnici koji se ističu profesionalizmom i humanošću i koji su spremni da na pravi način reaguju u kriznim i nepredvidljivim situacijama, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović.

Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da se Krapović sastao sa tri pripadnika VCG, povodom humanih djela kojima su se posebno istakli tokom prethodne godine.

Kako su naveli, Krapović se sastao sa starijim vodnikom Željkom Radovićem i vodnikom Milom Barjaktarovićem, pripadnicima 3. Pješadijske čete u Kolašinu, kao i sa starijem vodnikom Dejanom Lalevićem, pripadnikom Odreda obalskog osmatranja i veze u Mornarici VCG.

“Izuzetno sam ponosan što u redovima VCG imamo pripadnike koji se ističu, kako profesionalizmom, tako i humanošću, koji su spremni da, koristeći znanja stečena u Vojsci, na pravi način reaguju u kriznim i nepredvidljivim situacijama, u cilju zaštite ljudskih života”, poručio je Krapović pripadnicima VCG.

Iz Ministarstva su rekli da su Radović i Barjaktarović u ranim jutarnjim satima, u izuzetno teškim uslovima, 1. juna prošle godine učestvovali u uspješno okončanoj akciji spašavanja tri poljska državljanina na Kotorskoj gredi.

„Istog dana nastavili su na planinskom terenu Pirlitora sa realizacijom složenih i zahtjevnih aktivnosti na prikazu sposobnosti povodom završetka međunarodne vježbe “Immediate Response 2023”, koja je održana u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se oba podoficira, koji su pripadnici VCG već duži niz godina, i do sada isticali visokim nivoom profesionalizma i radnom etikom.

„Radović je unaprijeđen u čin starijeg vodnika I klase, a Barjaktarović u vodnika I klase, i to za djelo od posebnog značaja za zaštitu života i zdravlja ljudi, kao i vanredne rezultate u radu“, rekli su iz Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je Lalević, 25. novembra prošle godine, učestvovao u uspješno okončanoj akciji spašavanja jednog putnika iz smrskanog vozila nakon saobraćajne nesreće, koja se dogodila na magistralnom putu Ribarevine – Mojkovac.

„On je, pokazujući tom prilikom hrabrost i požrtvovanje, ali i znanja koja je stekao na raznim obukama, takođe učinio djelo od posebnog značaja za zaštitu života i zdravlja ljudi“, navodi se u saopštenju.

Lalević je, kako su rekli iz Ministarstva, predložen za unapređenje u čin starijeg vodnika I klase.

