Kovač: Crna Gora najskoriji trofej srpskog sveta

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je na vlasti prosrpska opcija koja zagovara stvaranje ekskluzivnih odnosa sa Srbijom i ne pokazuje entuzijazam za postojeće članstvo u NATO-u, kazao je bivši hrvatski ministar vanjskih i evropskih poslova Miro Kovač.

On je u intervjuu Pobjedi rekao da su se u Crnoj Gori desile fundamentalne promjene, kao i da je država najskoriji trofej “srpskog sveta”.

„Kada sam posljednji put bio službeno u Crnoj Gori, na vlasti je bila opcija koja je prije skoro dva desetljeća izvojevala državnu nezavisnost Crne Gore“, rekao je Kovač, dodajući da je orijentacija tadašnje vlasti bila prozapadna.

„Danas je na vlasti prosrpska opcija koja zagovara stvaranje ekskluzivnih odnosa Crne Gore sa Srbijom i, da se diplomatski izrazim, ne pokazuje entuzijazam za postojeće članstvo u NATO“, rekao je Kovač.

On je kazao da se spolja stiče utisak da se članstvo u NATO-u u sištini toleriše.

„A što se tiče EU, o stupnju entuzijazma za nju svjedoči da su zatvorena tek tri od 35 poglavlja, a da je posljednje otvoreno prije skoro četiri godine”, kazao je Kovač.

Na pitanje da li bi se moglo desiti da, zbog otvorenih pitanja sa Crnom Gorom, Hrvatska blokira državu kada na red dođe ozbiljniji pomak u EU integracijama, Kovač je istakao da Crna Gora jedino može sama sebe blokirati.

“Ako ne ispunjava kriterijume, ne može ići naprijed u integracijskom procesu. Njena sudbina zavisi u najvećoj mjeri od nje same”, rekao je Kovač.

Prema njegovim riječima, ukoliko Crna Gora istinski želi ostvarenje članstva u EU, onda će se potruditi da u što kraćem roku ispuni pregovaračke kriterijume.

„Ako to ne želi, stagniraće, a što je trenutno slučaj”, ocijenio je Kovač.

On je naglasio da pregovore o članstvu Crne Gore u EU ne vodi Hrvatska, već crnogorska Vlada.

“O tome jesu li ispunjeni kriterijumi odlučuju države članice EU, među njima i Hrvatska. Na Crnoj Gori je da ispunjava uslove”, rekao je Kovač.

On je istakao da je uvijek dobro imati što više prijatelja unutar EU za vrijeme pregovaračkog procesa.

„Pretpostavljam da bi za Crnu Goru bilo dobro ako bi uspjela imati Hrvatsku kao jednu od svojih zagovarateljica. Ali trenutno ne osjećam da je Crnoj Gori do toga stalo. Osjećam neku vrstu indiferentnosti prema Hrvatskoj”, rekao je Kovač.

Govoreći o prapagiranju “srpskog sveta”, Kovač je ocijenio da je Crna Gora “najrecentniji trofej”.

“Ne samo da se na tome radi, nego je Crna Gora najrecentniji trofej, i to veliki, ostvarenja koncepta “srpskog sveta”. To se uostalom više ni ne skriva. Dovoljno je pratiti glavna javna glasila u Srbiji, pa i u Crnoj Gori”, ocijenio je Kovač.

On je pozdravio najnoviju odluku Evropskog savjeta da Bosna i Hercegovina krene u pregovarački proces za članstvo u EU, dodajući da nedostaje samo još da i Kosovo krene tim putem.

„Međutim, u svijesti mnogih službenika Zapadne Evrope, Zapadni Balkan se i dalje doživljava kao neka vrsta crne rupe.

Kovač je objasnio da su sudbini „crne rupe“ Hrvatska i Slovenija izmakle voljom državnih politika i nacionalnim konsenzusom kada je riječ o evropskoj integraciji.

„U državama Zapadnog Balkana ne vidim trenutno ni da se vodi takva državna politika, ni da postoji odgovarajući nacionalni konsenzus”, ocijenio je Kovač.

Prema njegovim riječima, Crna Gora, ali i druge države Zapadnog Balkana imaju šansu da se izdignu i napuste politiku inspirisanu prošlošću.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS