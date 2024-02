Koprivica: Važno ubrzati izradu pravosudnih i antokorupcijskih propisa

Podgorica, (MINA) – Obrazovanje Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije je pri kraju, kazao je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica i poručio da je važno da bude ubrzana izrada pravosudnih i antokorupcijskih propisa.

Koprivica se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastao sa delegacijom Međunarodnog Republikanskog Instituta u Crnoj Gori (IRI).

On je istakao da su vladavina prava i evropski napredak ciljevi 44. Vlade.

„Koprivica je upoznao goste da je pri kraju obrazovanje Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, kao i da njegov kabinet preduzima pripremne aktivnosti u vezi sa izradom Nacrta strategije za borbu protiv korupcije, koja je, između ostalog, važna i sa aspekta obaveza iz poglavlja 23“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Koprivica izrazio spremnost za saradnju sa IRI po pitanju borbe protiv korupcije.

On je rekao da je veoma važno da se ubrza izrada pravosudnih i antokorupcijskih propisa i da se, uz mišljenje Evropske komisije (EK) i Venecijanske komisije, dobiju u što kraćem roku kvalitetni dokumenti.

Programski direktor IRI-a Borislav Spasojević čestitao je Vladi na cjelokupnom dosadašnjem radu i upoznao Koprivicu sa radom IRI-a u Crnoj Gori.

On je istakao da je borba protiv korupcije upravo jedna od oblasti koje će pokrivati Regionalni program, kao i da Crna Gora može računati na podršku u toj oblasti.

Član radne grupe IRI-a za Zapadni Balkan Zlatko Vujović kazao je da je preporuka da se u izradi Strategije za borbu protiv korupcije koristi inkluzivni pristup.

On je rekao da je potrebno uključiti nevladin sektor u izradi Strategije za borbu protiv korupcije, kao i u izradi izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije.

Vujović je, kako je saopšteno, izrazio spremnost za pomoć u izradi tih dokumenata.

Navodi se da su se sagovornici saglasili oko uspjeha koji je Vlada postigla u imenovanju vrhovnog državnog tužioca, članova Sudskog savjeta i preostalog sudije Ustavnog suda.

Oni su se saglasili da je prilikom izrade propisa i strateških dokumenata potrebno ispoštovati preporuke i mišljenja EK i Savjeta Evrope.

„Takođe, postignuta je saglasnost da je potrebno što prije izabrati Savjet Agencije za sprečavanje korupcije, što je i jedan od prioriteta u dobijanju privremenih mjerila za Pregovaračko poglavlje 23 – Pravda, sloboda i bezbjednost“, kaže se u saopštenju.

Delegaciju IRI-a, osim Spasojevića i Vujovića, činio je i Nenad Koprivica.

